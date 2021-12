Por confirmarse llegada de ómicron a México; “al parecer sí es la nueva variante”: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que está por confirmarse la llegada de la variante ómicron de Covid-19 a México.

“Al parecer sí es esta nueva variante. Estaba por confirmarse porque se tenía esa preocupación”, admitió el presidente, aunque dijo que no debe haber preocupación ni sensacionalismo de los medios.

De acuerdo al presidente López Obrador, se trata del caso de un mexicano que estuvo en Sudáfrica y que está internado en un hospital particular con síntomas de Covid-19 y le hicieron la prueba.

En ese sentido, el presidente López Obrador admitió que es muy probable que se presente esta variante en el país. “Es notorio. Ya ha afectado en Estados Unidos y Canadá por eso es pandemia”, abundó.

Sostuvo que esta variante no es tan grave porque no tiene alta peligrosidad como las otras variantes, pero aun así el paciente está hospitalizado en una condición estable.

“Este paciente que está por saberse si tiene esta variante si está contagiado por esta variante, es decir, está estable, está en un hospital de la de la ciudad, pero no lo quiero decir”, subrayó.

PACIENTE EN CONDICIÓN ESTABLE

Indicó que el reporte médico de esta paciente es estable, que está en buen estado y que no tiene problemas. “Él mismo decidió estar hospitalizado hasta tener los resultados de la investigación”, explicó.

No obstante, López Obrador aclaró que este presunto caso de ómicron en México no significa que haya más riesgos o que no sirva la vacuna contra esta variación del virus, porque las vacunas sí protegen contra todas las variantes.

“Por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar”, dijo López Obrador.

Añadió que “si sería malo ocultar un caso, pero no nos vamos a ir con la corriente de lo que hacen algunos medios que escandalizan nada más por tener nota”.