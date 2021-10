Arzobispo pide a Biden que actúe como “devoto católico”

Lima.— En Perú, un ladrón regresó un cáliz que sustrajo de la parroquia San Juan XXIII en el Callao y envió una carta al párroco del templo pidiendo perdón.

El 20 de septiembre pasado, el padre Jorge Eduardo Ramírez, denunció en redes sociales que un hombre ingresó por la puerta principal de la parroquia y llegar hasta la sacristía. Allí tomó el cáliz que estaba preparado para la Misa y salió por la puerta, escondiendo el objeto sagrado en su ropa.

20 días después, el presunto ladrón devolvió el cáliz, valuado en 1.4 mil dólares, junto con una carta donde explica que su hija lo identificó y ahora se se encuentra arrepentido.

“Padre, lo siento, estoy arrepentido. Tengo una hija y necesitaba. Por favor, no quiero dejarla sola, no me denuncie. Perdóneme, se lo pido de rodillas. Dios me perdone, tenga compasión”, dice la carta enviada al párroco.

Entrevistado por ACI Prensa, el padre Jorge Eduardo Ramírez sugirió al presunto ladrón que no robe más y se acerque a la iglesia para pedir apoyo para él y su hija.

“Temía que le dieran un mal uso al cáliz (…) Ahora tengo que limpiar y consagrar de nuevo el cáliz, ya que ha caído en otras manos y los objetos sagrados no se usan de esa manera”, señaló.

Información ACI Prensa

