Covid-19: Decesos rebasan los 3 millones a nivel mundial

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de Guanajuato reveló que 87 adultos mayores fueron detectados con Covid-19 a pesar de que recibieron la vacuna contra el corinavirus.

El organismo gubernamental informó que 76 personas ya habían recibido la primera dosis del antígeno, mientras que otras 11 ya contaban con el esquema completo.

Juan Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, indicó que en León, Irapuato y Celaya fue donde se detectaron los 87 casos.

“Identificamos, por ejemplo, que en plataforma había 76 casos de pacientes que habían recibido una dosis de vacuna contra el COVID y que habían salido como tales confirmados”.

“Creo que esta parte es muy importante que la comentemos, lo que representa un 13%. Aquellos que habían recibido dos dosis, también encontramos 11 casos confirmados a COVID”.

“Es muy importante que a pesar que hayan sido casos confirmados e identificados, estamos hablando de un total de 87 de Covid”, señaló Gastelum en entrevista para TV4.

El funcionario reveló que los nuevos casos de Covid se presentaron en personas de entre 60 y 69 años de edad.

Sánchez Gastelum recordó que aunque la vacuna protege y previene el riesgo de que se agrave la enfermedad, las personas aún pueden contagiarse.

“A pesar de que estemos vacunados, en algún momento seguimos teniendo cierto riesgo. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones y obviamente seguirnos cuidando”, agregó.

“Esto no nos exime de que en ningún momento podamos, a pesar de no enfermar de gravedad y no fallecer, qué es lo que queremos evitar, en algún punto también podemos contagiar”, sentenció.

