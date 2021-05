EU compartirá 20 millones de vacunas contra Covid-19

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Papa Francisco regaló por sorpresa 20 mil euros al Centro Shanti Aram, que ofrece ayuda a más de 250 mil personas de la ciudad de Coimbatore, en la India, a través de un banco de alimentos, asistencia médica e instalaciones de formación para mujeres emprendedoras.

El fin de semana se llevó a cabo un “Maratón por la solidaridad”, y un encuentro internacional en línea de ginecólogos y pediatras de fama mundial, con el objetivo de recaudar 60 mil euros para el centro Aram, lo que garantizaría al menos cinco meses de atención para los beneficiarios.

La profesora Antonia Testa, catedrática de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Católica de Roma, realizó esta iniciativa después de platicar con el doctor Kezevino Aram, presidente del Shanti Aram, quien le explicó que la crisis provocada por la pandemia agotó los recursos del centro.

“Después de 8 meses de encierro, me dijo, hemos agotado todos nuestros recursos, nunca he visto tanta pobreza. Dado que Kezevino prevé que la situación no se desbloqueará antes de junio de 2021 busca una cobertura económica para hacer frente a las labores de asistencia y atención durante al menos los próximos cinco meses, que asciende a unos 60 mil euros”.

La iniciativa logró recabar 40 mil euros, gracias al esfuerzo de los involucrados y a la solidaridad de la comunidad internacional.

Sin embargo, la profesora Testa recibió una llamada telefónica del limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajevski, quien le anunció que Su Santidad donaría la parte restante, 20 mil euros, para alcanzar el objetivo de recaudar 60 mil euros que permitirían a Shanti Ashram continuar con su asistencia a la población.

Información Desde la Fe

ebv