Iglesia en Miami pide frenar deportaciones en Navidad

Miami.- En esta temporada navideña, el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, dirigió el llamado al presidente Donald Trump con un mensaje centrado en la niñez, la unidad y la dignidad humana.
El religioso solicitó al presidente Donald Trump suspender temporalmente las deportaciones de migrantes durante la Navidad.
La petición buscó evitar la separación de familias en una época asociada al reencuentro y la solidaridad.
Además, Wenski realizó el pronunciamiento durante una conferencia de prensa en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Miami.
Ahí afirmó que una pausa permitiría a las familias permanecer juntas y evitar traumas innecesarios en los niños.
El arzobispo habló junto con otros líderes religiosos del sur de Florida. Ellos difundieron un comunicado conjunto sobre el impacto de las redadas migratorias actuales.
En el documento, los líderes señalaron que el objetivo inicial de identificar y remover a criminales peligrosos se logró en gran medida.
Sin embargo, advirtieron que las redadas actuales afectan principalmente a personas sin antecedentes penales.
Los líderes religiosos indicaron que una mayoría significativa de los detenidos en el centro ‘Alligator Alcatraz’ no tenía antecedentes criminales. El dato cuestionó el enfoque de las operaciones migratorias recientes.
El comunicado también destacó un clima creciente de miedo y ansiedad en comunidades migrantes. Ese ambiente, señalaron, afectó incluso a personas con estatus legal en Estados Unidos.
La preocupación se centró en los efectos sociales de las redadas. Las iglesias alertaron sobre impactos emocionales en niños y familias que enfrentaron detenciones repentinas.
En ese contexto, los líderes afirmaron que una parte creciente de la población consideró que el Gobierno fue demasiado lejos en su política migratoria. El señalamiento reflejó un debate social más amplio.
De acuerdo con cifras compartidas por el Departamento de Seguridad Nacional, más de medio millón de migrantes fueron expulsados del país este año. Casi dos millones más salieron de manera voluntaria.
Ese balance no fue probado de forma independiente por el Gobierno de Trump. Aun así, los datos formaron parte del debate público sobre el alcance de las deportaciones.
Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre, el papa León XIV expresó su preocupación por el trato a migrantes que llevaron una vida honrada en Estados Unidos. Calificó ese trato como “extremadamente irrespetuoso”.
ARH
Regalos de Navidad: el origen que hoy abre la puerta al perdón y la fraternidad
Ciudad de México.- El intercambio de regalos en Navidad no nació por moda ni por el comercio, sino por un significado ligado al nacimiento de Jesús.
Detrás de esta práctica, hoy extendida en hogares, oficinas, escuelas y grupos de amigos, existe un sentido que conecta la celebración navideña con valores como el perdón, el amor y la fraternidad, más allá del objeto que se entrega.
Con el paso del tiempo, regalar en Navidad dejó de ser un acto exclusivo del ámbito familiar. Hoy es una dinámica habitual entre compañeros de trabajo, amistades y comunidades escolares de todos los niveles educativos.
En muchos casos se organiza al azar, bajo esquemas como el “amigo secreto”, mientras que en otros se privilegia la sorpresa o la decisión personal de obsequiar a todos como un gesto de inclusión.
El origen cristiano del intercambio de regalos
En la tradición cristiana, el acto de regalar se asocia directamente con el relato bíblico del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo narra cómo los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso y mirra al Niño, no como un acto ceremonial, sino como reconocimiento y entrega.
Una tradición que se expandió al ámbito social
El intercambio de regalos en diciembre no surgió únicamente del cristianismo. De acuerdo con un artículo publicado por English Heritage, las Saturnales romanas, celebradas del 17 al 23 de diciembre, ya incluían la entrega de pequeños obsequios como símbolo de fraternidad y convivencia social.
Con la expansión del cristianismo en Europa, estas prácticas fueron resignificadas y vinculadas al nacimiento de Jesús.
Con el tiempo, esta costumbre se trasladó a distintos espacios de la vida cotidiana. En escuelas y centros de trabajo, el intercambio navideño se consolidó como una actividad de convivencia que busca fortalecer lazos, incluso entre personas que no mantienen una relación cercana.
Regalar como oportunidad de reconciliación
El intercambio de regalos también se ha convertido en una vía para recomponer relaciones personales. En contextos familiares o laborales marcados por tensiones, el gesto funciona como un primer acercamiento.
“La Navidad es la fiesta del amor humilde, del amor que vence el pecado y el miedo”, destacó el papa Francisco durante la Misa de Nochebuena, celebrada en la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre de 2020.
Diversos medios en español retomaron este mensaje al subrayar que la Navidad no elimina los conflictos, pero abre una posibilidad concreta de reconciliación y el regalo adquiere un valor simbólico cuando las palabras no son suficientes.
Entre el sentido original y el consumo moderno
En las últimas décadas, el intercambio de regalos se integró a una dinámica comercial global. Plataformas digitales, promociones y campañas estacionales ampliaron su alcance y lo incorporaron a rutinas de consumo masivo.
En México, el intercambio de regalos sigue siendo una práctica vigente en hogares, escuelas y centros de trabajo. Aunque los formatos cambian, el acto conserva su función social como expresión de cercanía y reconocimiento del otro.
GDH
Primera mujer en silla de ruedas hace historia en el espacio
Estados Unidos.- El espacio exterior dejó de ser un territorio reservado para unos cuantos. Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, hizo historia al enviar por primera vez a una mujer en silla de ruedas en un vuelo comercial más allá de la línea de Kármán, el límite internacional del espacio ubicado a unos 100 kilómetros sobre la Tierra.
La protagonista de este logro es Michaela “Michi” Benthaus, ingeniera aeroespacial y de mecatrónica en la Agencia Espacial Europea, quien se convirtió en la primera persona con movilidad reducida en realizar un vuelo suborbital comercial.
Su participación en la misión ‘Out of the Blue’ marcó un precedente para la inclusión en la exploración espacial.
¿Quién es la mujer que rompió una barrera histórica?
Benthaus sufrió una lesión medular en 2018 tras un accidente de ciclismo de montaña. Aquel momento transformó su vida, pero no su vocación ni su determinación.
Desde entonces, ha demostrado que la discapacidad no define los límites del talento ni de los sueños.
“Estoy emocionada de mostrarle al mundo que las personas en silla de ruedas también pueden realizar un vuelo suborbital”, expresó tras la misión, destacando el respaldo de Blue Origin para hacer posible este avance.
¿Cómo fue el vuelo que abrió la puerta a la inclusión?
La misión tuvo una duración aproximada de 10 minutos, durante los cuales los seis tripulantes experimentaron varios instantes de microgravedad antes de regresar a salvo a la superficie terrestre.
Blue Origin informó que no fue necesario modificar ni la cápsula ni la torre de lanzamiento, ya que ambas fueron diseñadas desde su origen considerando distintas necesidades físicas.
En la red social X, la compañía calificó el vuelo como “un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos”, subrayando que la exploración espacial del futuro debe ser inclusiva.
¿Por qué este viaje va más allá de la tecnología?
Blue Origin ha llevado ya a decenas de turistas espaciales más allá de la línea de Kármán en misiones de entre 10 y 11 minutos, incluidas algunas altamente mediáticas, como el vuelo con una tripulación compuesta únicamente por mujeres, entre ellas Lauren Sánchez y la cantante Katy Perry.
Sin embargo, el viaje de Michaela Benthaus representa algo distinto: la certeza de que el progreso tecnológico también puede ir de la mano de la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la esperanza.
Este vuelo no solo cruzó el límite del espacio, sino también una frontera simbólica: la que durante años separó a las personas con discapacidad de los grandes sueños de la humanidad.
ARH
ONU y niñez: quiénes asumieron la defensa de los niños y quiénes dieron la espalda
Ciudad de México.— Global Center for Human Rights alertó que la Asamblea General de la ONU aprobó en Nueva York una resolución sobre “Derechos del Niño” que socava la autoridad de los padres, debilita a la familia y abre la puerta al aborto bajo el eufemismo de “salud sexual y reproductiva”.
Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, alertó que el texto amplía “peligrosamente” el poder del Estado como supuesto “guardián” de los niños, facilitando su adoctrinamiento en ideología de género, incluso desde la primera infancia.
En tanto, Neydy Casillas señaló que Estados Unidos, Argentina, Paraguay e Israel rompieron el consenso y votaron en contra.
“Gracias a esta coalición, la resolución no podrá ser utilizada como precedente automático, un logro clave para frenar futuros abusos”, puntualizó.
Además, Argentina y Paraguay, dijo Casillas, tuvieron el valor de romper el consenso del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), impidiendo que agendas ideológicas fueran presentadas “falsamente” como una posición unánime de América Latina.
Sin embargo, acusó que también hubo silencio y complicidad de gobiernos de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Hungría, Italia y Polonia que decidieron no defender a los niños ni a los padres.
“A días de celebrar el nacimiento de Dios hecho Niño, protegido por una familia, estos Estados permitieron que el Estado y los organismos internacionales avancen sobre ambos”, indicó.
Finalmente, Global Center for Human Rights afirmó que los niños no pertenecen al Estado y defender la vida, la familia y la soberanía no puede esperar”.
ebv
Mariami, bebé que recibió una arteria capaz de crecer con su corazón
Madrid.— A los siete meses de vida, Mariami entró a un quirófano con un corazón que no podía seguir su propio ritmo y salió con una arteria pulmonar capaz de crecer junto a ella, un avance médico que marca un antes y un después en la cirugía cardiaca infantil en España y en Europa.
Diagnóstico temprano y decisión inédita
Mariami nació con una malformación congénita cardiaca que comprometía el funcionamiento de una de sus válvulas. En escenarios habituales, este tipo de afecciones conduce a una cadena de intervenciones quirúrgicas conforme el niño crece, debido a que los implantes tradicionales no se adaptan al desarrollo del corazón infantil.
El equipo médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España, optó por una vía distinta. En lugar de implantar una prótesis que exigiría recambios periódicos, decidieron realizar un trasplante parcial de corazón mediante la implantación de una arteria pulmonar procedente de un donante de la misma edad que la paciente. El objetivo fue claro: permitir que el tejido trasplantado creciera al mismo ritmo que el corazón de Mariami.
Primer trasplante parcial de corazón en un bebé en España
La intervención convirtió a Mariami en la primera bebé menor de un año en Europa y la primera paciente en España en recibir un trasplante parcial de corazón con estas características. La cirugía se realizó con éxito y su evolución clínica fue favorable desde las primeras horas posteriores al procedimiento.
Tras permanecer únicamente dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, la menor pasó a planta de hospitalización, donde continuó su recuperación. El equipo médico confirmó que la nueva arteria pulmonar se integró adecuadamente y cumplía su función sin complicaciones inmediatas.
Técnica compleja con precedentes pioneros
El procedimiento reunió tres hitos quirúrgicos en una sola intervención. Por un lado, el trasplante parcial de válvulas cardiacas. Por otro, la utilización de grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptora. Además, se recurrió a una donación en asistolia controlada, técnica que el propio hospital había introducido en España en años anteriores.
La Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes avalaron todo el proceso, desde la identificación del donante hasta la coordinación de los equipos implicados. El trasplante consistió en implantar únicamente las válvulas necesarias, sin sustituir el músculo cardiaco, dado que Mariami no presentaba fallo muscular que justificara un trasplante completo.
Crecimiento como factor clave en cardiología infantil
Hasta ahora, los niños que requerían un recambio valvular recibían implantes fabricados con materiales biológicos o sintéticos que no crecen, una limitación que obliga a múltiples cirugías a lo largo de la infancia y la adolescencia.
Con esta estrategia, el tejido valvular humano trasplantado mantiene su capacidad de adaptación al crecimiento corporal. El jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del Gregorio Marañón, Juan Miguel Gil-Jaurena, explicó que esta alternativa evita las reintervenciones sucesivas que afrontaban los pacientes pediátricos con implantes convencionales.
Manuela Camino, jefa de Trasplante Cardíaco Infantil del centro, subrayó que esta vía abre una solución duradera para malformaciones y cardiopatías congénitas graves, especialmente aquellas en las que las válvulas no se desarrollan de forma adecuada desde el nacimiento.
Realidad que afecta a miles de familias
En España nacen alrededor de 4 mil niños cada año con cardiopatías congénitas, lo que equivale a unos 10 bebés cada día y a uno de cada 100 nacimientos. Se trata de la malformación congénita más frecuente y una de las principales causas de cirugía cardiaca infantil.
El caso de Mariami introduce una alternativa terapéutica especialmente relevante para los pacientes más pequeños, quienes se benefician en mayor medida de soluciones que acompañan su crecimiento y reducen la exposición repetida a intervenciones de alto riesgo.
Donación de corazones infantiles
La técnica también amplía las posibilidades de aprovechamiento de las donaciones de corazón infantil, que son limitadas. Según los especialistas, este modelo permite abrir hasta tres escenarios nuevos: el uso de válvulas de corazones sanos sin receptor adecuado por tamaño, la utilización de válvulas de corazones con músculo no funcional y el llamado trasplante dominó, en el que las válvulas de un niño que recibe un trasplante completo pueden beneficiar a uno o dos pacientes adicionales.
Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, señaló que el procedimiento refleja la coordinación del Sistema Nacional de Salud y agradeció a la familia donante por hacer posible una nueva oportunidad de vida.
Reacciones institucionales y médicas
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, calificó la intervención como un hito para la sanidad pública madrileña y reconoció el trabajo del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón, al que definió como un referente nacional.
En la misma línea, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, expresó públicamente su reconocimiento a los profesionales y a las familias donantes.
Desde el ámbito clínico, los especialistas coincidieron en que el trasplante parcial de corazón podría convertirse en la primera opción de tratamiento para determinados casos en el futuro, sin excluir las cirugías convencionales cuando no exista un donante adecuado en un tiempo razonable.
Vida cotidiana tras el quirófano: madre e hija
Mientras los datos clínicos y las cifras dimensionan el avance médico, en la habitación del hospital la escena es distinta. Maka Dandurishvili, madre de Mariami, relató que su hija se encuentra bien, juega, tiene energía y mantiene la rutina propia de un bebé de su edad.
ebv
Iglesia en Miami pide frenar deportaciones en Navidad
Metro y Metrobús ajustan horarios por Noche Buena y Navidad en CDMX
Pavo y ponche: así será el menú de ‘El Torito’ en Navidad y Año Nuevo en CDMX
Regalos de Navidad: el origen que hoy abre la puerta al perdón y la fraternidad
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
La ex Miss Universo Ximena Navarrete comparte el bautizo de su tercer hijo
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
