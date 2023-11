Infiltrados imponen agendas que eliminan los derechos fundamentales: Neydy Casillas

Nueva York.— Ante más de 200 líderes políticos, legisladores, activistas de 40 países de África, América, Asia y Europa, Neydy Casillas, vicepresidenta de asuntos internacionales del Global Center for Human Rights, exigió que los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos actúen conforme a derecho en el Caso Beatriz.

Durante la V Cumbre Transatlántica que se desarrolla en Nueva York, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo el tema “Afirmar los Derechos Humanos Universales – Uniendo Culturas por la Vida, la Familia y las Libertades”, Neydy Casillas, exhortó a los líderes reunidos a unirse en la defensa de la democracia que hoy en día está en riesgo.

La vicepresidenta de asuntos internacionales del Global Center for Human Rights recordó que Beatriz era una joven madre salvadoreña que fue manipulada y utilizada por grupos abortistas que la condenaron al miedo para imponer el aborto y le negaron el derecho a la esperanza.

CASO BEATRIZ

Beatriz ya tenía un hijo varón y quería ser mamá otra vez. Aunque le habían ofrecido esterilizarse, ella había rechazado la propuesta porque quería tener más hijos.

Beatriz tenía lupus, una enfermedad autoinmune que puede ser muy grave. pero afortunadamente, durante su segundo embarazo, el lupus estaba controlado y el embarazo no amenazaba la vida de Beatriz. Su bebé de nombre Leilani, también estaba enferma y fue diagnosticada con anencefalia. Esto no le impedía tener conciencia, experimentar dolor, e incluso la probabilidad de que pudiera vivir meses o años.

La discapacidad de Leilani no la hacía menos persona ni menos digna. Sin embargo, grupos abortistas presionaron a Beatriz para que solicitara un aborto, convenciéndola de que se iba a morir si no mataba a su beba, ya que, de todas formas, no iba a vivir. Algunos, incluso, siguen afirmando todavía que la niña, por su discapacidad, no estaba realmente viva.

Aquellos grupos le hicieron solicitar la autorización de abortar ante la Corte Suprema del Salvador, y también solicitaron medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambas instancias reconocieron que, así como lo afirmaban los médicos, la vida de Beatriz no estaba en peligro de muerte y que ella estaba siendo atendida y monitoreada correctamente.

Finalmente, los médicos hicieron a Beatriz una cesárea mientras estaba cursando la semana 26 de embarazo, ya que los médicos consideraron que era lo mejor para la salud de Beatriz, y el procedimiento respetó la vida de Leilani.

LEE La democracia y los derechos humanos están en riesgo, alerta Global Center For Human Rights

La niña nació viva, lloró, respiró y pudo recibir el amor de su madre, permaneciendo en sus brazos unos instantes. Lamentablemente, falleció unas horas más tarde, por causa de su discapacidad.

Beatriz siguió bajo supervisión médica, recuperándose de la cesárea, sin sufrir complicaciones mayores por causa del embarazo.

Beatriz falleció 4 años y 4 meses después del nacimiento de Leilani, a raíz de heridas producidas por un accidente de motocicleta. Su muerte, contrariamente a lo que afirman los grupos abortistas, no tuvo ninguna relación con su segundo embarazo ni con su beba.

CORTE INTERAMERICANA FALSO DERECHO AL ABORTO

De acuerdo con Neydy Casillas, grupos abortistas, con mentiras y manipulación, demandan que se declare un derecho al aborto en toda América y que los jueces de la Corte Interamericana decidan por 20 países, jueces que hoy quieren condenar a futuras generaciones a no tener una voz en este debate.

“Es muy trágico lo que está sucediendo puesto que en realidad son 6 jueces, una jueza se excusó, los que decidirán el futuro de 650 millones de personas que viven en 20 países sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción. Este caso es muy trágico. Ustedes se están esterando de lo que está sucediendo en esta Corte y estos jueces sin un mandato, sin representación están tratando de imponer una agenda en nuestros países en contra de nuestra voluntad”, dijo Casillas.

La V Cumbre Transatlántica que reúne a 200 líderes de 40 países es organizado por Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV) y sus organizaciones aliadas entre ellas Global Center for Human Rights.

