Baja S&P calificación de México y mantiene perspectiva negativa

Ciudad de México.— Bajo la premisa de que es inevitable que va a llegar la fase tres, en la que se van a producir la mayor cantidad de contagios por Covid-19 en todo el territorio nacional, las autoridades de Salud llamaron a observar medidas más estrictas de sana distancia de manera disciplinada y en las próximas cuatro semanas, no se podrá salir a la calle; la mayoría tendrá que quedarse en casa.

“Entonces, en lugar de una curva epidémica inmensa que supera la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas”, observó Hugo López Gatell, subsecretario de Salud.

Respecto a las medidas de salud pública que se adoptan en la segunda etapa, “uno quisiera hacerlas lo más extremas posibles, porque es lo que uno está viendo que ocurre en los distintos países”, comentó.

Sin embargo, insistió en que “algunas de estas medidas no tienen un fundamento técnico, como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos”; sin embargo, hay otras más factibles como reducir masivamente la movilidad social durante un periodo razonablemente corto, por un mes, por lo menos, dijo.

Medidas más drásticas son posibles ahora en países de Europa Occidental y en los países escandinavos, donde la distribución de la riqueza es razonablemente equitativa; México desafortunadamente no es el caso. Por esta desigualdad no se pueden tomar esas medidas extremas que por el momento no son útiles”, señaló.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Gatell explicó que lo que sí se puede lograr y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se necesitan medidas generales, donde escuelas, trabajos, espacios públicos, no tengan a personas congregadas.

“Uno es el límite que impone la realidad social, porque no queremos tener un remedio más costoso en términos sociales que la propia enfermedad, no queremos que la intervención protectora de salud sea peor que la propia enfermedad. Ese es un límite.

“Y el otro elemento es el tiempo de oportunidad, que es crucial. Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países, pero éste es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas, pero hay que hacerlo ya y es todos, todos al mismo tiempo. No se puede ir escalonando, porque es el momento que no podemos perder.

