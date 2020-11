Bajan reservas internacionales: Banxico

Ciudad de México.— Con el objetivo de erradicar las prácticas abusivas que afectan los derechos y el patrimonio de los usuarios al utilizar los cajeros automáticos, el senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa para regular el funcionamiento de esos dispositivos.

En México no existe una disposición específica al respecto, lo que ocasiona que al utilizar cajeros automáticos, a las personas se les cobre un producto que no autorizaron; o que por error aceptan un seguro o un crédito que difícilmente podrán pagar y del que no han tenido oportunidad de informarse.