Buscan que salario mínimo este por arriba de la inflación…

México.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Manuel de Jesús Baldenebro (Encuentro Social) aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y tercero y se adiciona el párrafo cuarto al artículo 90 a la Ley Federal del Trabajo, en materia de salario mínimo.

En reunión ordinaria, el diputado explicó que se trata de ajustar y redefinir el concepto de salario mínimo para darle fuerza y obligatoriedad en su cálculo anual respecto al índice inflacionario, a fin de que sea acorde a los niveles económicos de vida existentes y ayude al bienestar de las y los trabajadores de México.

Consideró que es importante y fundamental contar con un salario competitivo, digno, fuerte y suficiente “que nunca esté por debajo de la inflación observada en el periodo de su vigencia y que trabajadores puedan ahorrar, consumir más y proveer de lo necesario a su familia, fortaleciendo el crecimiento económico del país.

Respaldó que el salario mínimo esté por encima de la inflación. “Es un gran paso administrativo y legislativo, ojalá no quede en letra muerta porque en el país el problema es la impunidad, patrones que violan derechos de trabajadores y retrasos en las juntas de conciliación para llevar la justicia laboral”.

En el dictamen se reconoce que por décadas las y los mexicanos han trabajado por un salario mínimo que difícilmente alcanza para acceder a otros derechos y servicios, que ha estado por debajo del nivel inflacionario desde 1980, lo que ha impactado en los precios de la canasta básica.

Asimismo, se reconoce la perspectiva de género en las reformas pues la Comisión basó su trabajo en la progresividad del reconocimiento de género. Considera que incluir los términos “persona trabajadora”, “una o un jefe de familia”, “las y los hijos”, constituye un avance en la observancia de la igualdad de género.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) señaló que anteriormente el salario mínimo no se atenía al concepto constitucional de dotar a una familia de recursos suficientes para su desarrollo integral y expresó que al estimarlo con la inflación observada, lo colocará por encima de ella y nunca perderá poder adquisitivo.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) dijo que este dictamen va en el camino correcto para lograr salarios competitivos y que nunca estén por debajo de la inflación. Añadió que ha sido un tema prioritario en esta administración, pues ha pasado de 88.36 pesos en 2018 a 141.70 pesos en 2021, un aumento de más de 60 por ciento. “Esto derriba mitos en el sentido de que un aumento tan importante provocaría problemas importantes de inflación”.

También de Morena, el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses destacó la importancia del dictamen pues en mucho tiempo el salario mínimo no aumentó como en estos tres últimos años, lo cual es un incentivo para la clase trabajadora que antes no le alcanzaba. “Aunque nunca alcanzará, porque no siempre se puede cumplir con lo que dice el 123 al respecto, sí se ha apoyado en ese sentido”.

Del grupo parlamentario del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano dijo que acompaña la iniciativa y llamó la atención en cuidar la redacción y establecer términos de forma general “para no meternos en conflictos de lenguaje incluyente”.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) señaló que la reforma es necesaria para mejorar la condición de vida de los mexicanos, pues los aumentos anteriores eran “remiendos para simular que alcanzaba, pero siempre estaba por debajo de la inflación, mermando el poder adquisitivo”. Se pronunció por un aumento de 100 por ciento al salario del personal de salud, medicina y enfermería.

La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) expresó que se trata de un apoyo y un beneficio para los trabajadores pues, aunque se tiene el T-MEC aprobado, “no se contemplaba que fuera por encima de la inflación”.

emc