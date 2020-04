Pese a la emergencia, AMLO niega estímulos a empresarios

Ciudad de México.— Frente a la emergencia por el coronavirus y ante el llamado empresarial para un acuerdo fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, de nueva cuenta, la condonación de impuestos o la reducción del ISR.

Pero reiteró que para los micro y pequeños emprendedores, así como a los que en el comercio informal se ganan la vida todos los días habrá apoyos económicos mediante créditos con bajos o nulos intereses y facilidades de pago, para que puedan sobrevivir durante la emergencia sanitaria.

Te puede interesar AMLO rechaza dar respiro fiscal a empresarios

A la pregunta de que si el gobierno federal responderá al llamado del empresariado para una tregua en el pago de impuestos o que se disminuyan, el presidente López Obrador, visiblemente molesto, se preguntó que lo hace, ¿de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, a niños con discapacidad, a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas?”, justificó.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el tabasqueño explicó que en su gobierno la prioridad es la protección, primero a los pobres, y consideró que en política muchas veces es necesario optar entre inconvenientes.

A ver, es muy sencillo, cuestionó el Presidente, si decimos que no se pague el ISR o que se reduzca, ¿qué va a significar? Menos ingresos, menos recaudación, y no habría recursos para los programas sociales.

“Ahora también, para los que insisten en que quieren condonación de impuestos; el no pago completo se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero ¿qué sucedió durante el periodo neoliberal? No pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico, o sea, son esos mitos que hay que ir viendo en beneficio de todos.

Te puede interesar Gobierno federal se olvida de los pequeños empresarios

“Lo mismo, desde luego el Banco de México es autónomo, pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda, porque si es una crisis mundial, tenemos que cuidar nuestras reservas, y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación, así como pierden las economías, hay grupos que ganan”, dijo.

ebv