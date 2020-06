¿Hiciste una pausa en tu vida? ¡Haz que tenga sentido!

Iniciemos con la neta de la semana.

El águila es el ave de mayor longevidad de su especie; llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión.

Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho, sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar su doloso proceso de renovación, que durará 150 días.

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar.

Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus alas.

Finalmente, después de cinco meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida.

Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:30-31

En este tiempo que estamos pasando como sociedad, esto nos llegó súbitamente , pero llegó en el momento justo para darnos una lección.

Alrededor de nuestra vida pasamos por momentos difíciles y en esa temporada es cuando te das cuenta de quienes son los amigos de verdad, ellos están en tu peor momento, cuando la riegas, cuando son necesarios.

Un verdadero amigo no es aquel que está listo para la fiesta, no es aquel que reacciona a tu anárquico post en redes, no es aquel que oculta y está siendo cómplice de todas tus necedades. Amigos son aquellos que te ayudan a sostenerte en la verdad, en dignidad, que conocen tanto tus debilidades que buscan fortalecerte en oración. Los amigos no te llevan al abismo, los verdaderos amigos luchan contigo para que alcances lo que Dios tiene para ti.

Debemos tener en cuenta que ser transparentes es lo más importante antes que la perfección.

Las personas perfectas impresionan, pero alguien vulnerable transforma al mundo.

Alguien perfecto puede tener gente a su alrededor, pero alguien vulnerable puede impactar y transformar, influenciar cuando algo importa realmente.

No necesitamos ser vistos para cambiar, podemos generar el cambio en donde estas. Mantén tu propósito.

En los momentos difíciles debemos aprender a levantarnos y ser transparentes en lo que hacemos.

Tus más grandes caídas, son tus momentos que te harán levantarte, ayudarte a ser mejor y ser transparente.

Deja el idealismo en tu vida, sigue tu propósito.

Hay promesas para tu vida, y en su tiempo serán cumplidas solo tienes que esperar…

Ante los problemas decide que Dios sea tu escudo y tu ayuda. Deja que la fe actué, hay esperanza y futuro.

No seas perfecto, sé vulnerable.

Eso que parecía que venía a destruirte, Dios lo usa para habilitarte. Y renovarte.

Rara vez Dios te va llamar hacer cosas desde tu entorno, Él quiere que salgas de tu zona de confort. Decide dar una milla extra.

Podrán venir tormentas a tu vida. Hay personas buscan huir, buscan regresar atrás, pero las tormentas llegan para llevarte a otro nivel.

-Sólo sal de tu zona de confort.

Puede que estés en medio de la tormenta y luchando con cosas internas y externas.

En ocasiones tenemos que renovarnos en todos los aspectos para poder ir a la siguiente etapa. Como la historia que leemos al principio de las águilas.

Todo parte de un punto de dolor, un punto de proceso.

Tenemos que enfrentar lugares de desiertos y alejarnos de aquello que nos estorba, podrán ser personas, cosas, lugares, sentimientos, emociones, etc. O estar cuarentena te hace pensar, lo que quieres a futuro.

Cuesta trabajo porque debemos dejar cosas a un lado, y sólo dejar que Dios lo haga, porque con nuestras fuerzas no podemos alcanzar nada, solo en las de aquel que renueva todo.

Hoy es un buen día para renovarte y dejar todo lo que te estorba atrás. Emprende tu vuelo de renovación.

Nos leemos en la siguiente Neta…

