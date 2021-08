Alarmas por aumento de cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ante el avance de la variante Delta como la dominante en la pandemia, se han realizado estudios para analizar la viabilidad de combinar vacunas.

La prestigiosa revista The Lancet publicó un estudio donde se afirma que combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer es seguro y eficaz.

El trabajo fue realizado en Reino Unidos y se hizo con personas de más de 50 años sin enfermedades degenerativas y que no han contraído Covid-19.

En el estudio se incorporaron a 212 mujeres y 111 hombres, con una edad promedio de 57 años. Se aplicó una primera dosis de Pfizer y el refuerzo, después de 28 días, fue AstraZeneca.

De acuerdo con los resultados, este fue el esquema más exitoso de la aplicación de vacunas cruzadas.

Se calculó que la eficacia asciende al 76% contra la enfermedad que presenta síntomas leves y un 100% contra un Covid-19 de gravedad.

Se están realizando otros estudios aleatorios sobre la combinación de vacunas COVID-19. Por ejemplo, hay uno donde se juntan inmunizadores de Moderna y Novavax.

El estudio lleva por nombre: Safety and immunogenicity of heterologous versus homologous prime-boost schedules with an adenoviral vectored and mRNA COVID-19 vaccine (Com-COV): a single-blind, randomised, non-inferiority trial.

