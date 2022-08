Esta es la canción del verano, según YouTube

Ciudad de México.- YouTube Music revive las canciones y éxitos favoritos de la temporada con el lanzamiento de Summer Recap, que determina cuál fue la canción del verano.

Se trata de una experiencia personalizada que te muestra un recuento de tus artistas favoritos, canciones, álbumes y listas de reproducción que más escuchaste durante este tiempo.

Puedes encontrar tu Summer Recap, junto con una lista de reproducción personalizada, en la página “Tu Resumen” de la aplicación de YouTube Music. De esta forma puedes compartir tu lista de reproducción y estadísticas con solo tocar la flecha en la parte inferior de tu tarjeta de estadísticas.

¡También podrás sumergirte en las canciones que han encabezado las listas de éxitos de YouTube durante todo el verano!

Este 2022 la “Canción del Verano” es Tití me preguntó, de Bad Bunny.

Las 10 mejores canciones Global

Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Bad Bunny, Chencho – Me Porto Bonito

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Bizarrap, Quevedo – Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Khesari Lal Yadav, Shilpi Raj

Karol G – PROVENZA

Kate Bush – Running Up That Hill

Harry Styles – As It Was

Bad Bunny, Bomba Estéreo – Ojitos Lindos

Keisya Levronka – Tak Ingin Usai



Bad Bunny continúa siendo el más escuchado en México, según YouTube

Tití Me Preguntó, con 359 Millones (M) de reproducciones, de Bad Bunny, ha permanecido en los primeros lugares del Top de Canciones en México por 15 semanas consecutivas, mientras que Me Porto Bonito (289M de reproducciones) durante 9 semanas.

Nuestro país continúa siendo el número uno de los que más escuchan al artista con 3.31B visualizaciones en los últimos 12 meses y Ciudad de México es la principal ciudad en donde se baila al ritmo del conejo malo con 536M de visualizaciones. En el Top Global del Summer Recap, un Verano sin Ti, su último álbum arrasó con tres éxitos de los diez lugares.

Karol G y sus 391M de reproducciones la mantienen en el Top 5 de México

Karol G se mantiene en el oído de los mexicanos con 17 semanas consecutivas en el Top 5 de Canciones en México; nuestro país es el que más ha escuchado a la artista durante los últimos 12 meses con 1.17B de reproducciones siendo Mamiii y Provenza las dos canciones más escuchadas.

