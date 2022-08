Sony anuncia incremento de precios para el PlayStation 5

Ciudad de México.- El regreso a clases está aquí y desde hace un par de años la manera de hacer las cosas y nuestra relación con la tecnología también cambió, y esto no es excepción en el ámbito escolar.

La forma en la que la tecnología influye en nuestras vidas diarias ha cambiado: las personas se han adaptado a distintos formatos para llevar a cabo sus actividades, entre ellas las relacionadas con la educación. Por fortuna, la tecnología ya había dado pasos grandes desde décadas atrás que permitieron que las clases siguieran a pesar de la distancia física.

Un poco de historia

Pero no es el único cambio que ha enfrentado a lo largo de la historia, con la llegada de la televisión, el rumbo de la educación a distancia volvería a dar un giro importante; la mayoría podrá recordar el boom de los cuadernillos de trabajo y videos, cassettes o hasta CDs para aprender idiomas en casa.

Hacia la democratización del conocimiento

La teleeducación, que se caracteriza por usar videos como apoyo en las clases, ha ayudado a que las y los niños, adolescentes e incluso personas en edad adulta que viven lejos de escuelas, en poblaciones pequeñas o con pocos recursos educativos en sus lugares de residencia puedan acceder a la educación básica de manera didáctica.

En México, por ejemplo, la telesecundaria es un modelo que brinda la oportunidad de continuar con la educación básica obligatoria. Los números más recientes muestran que las telesecundarias ya son el 48% de los planteles educativos de secundaria en México; 18 mil 743 planteles atienden a 1 millón 398 mil 273 ​ estudiantes de entre 12 y 15 años de edad.

Educación a distancia y modelos híbridos

La educación en línea o e-learning ha marcado la manera de aprender en todos los niveles educativos, así como otras opciones autogestivas de interés. Esta variante nació en los noventa, combinando lo que ya se utilizaba como recurso educativo a distancia y el internet; su evolución va de la mano de la tecnología, lo que ha dado paso a sistemas educativos pensados exclusivamente para realizarse en modalidad virtual, con maestros en vivo, tutores, chats y recursos didácticos especializados para ayudar a la autogestión de los estudiantes.

Actualmente se vive, no solamente un auge en la educación en línea, sino un perfeccionamiento, además de la alternativa de que se combine con el formato presencial, dándole paso a los formatos híbridos para las clases.

De los pupitres a los dispositivos electrónicos

Actualmente dar clases de calidad a distancia o en sistema híbrido, requiere que las escuelas tengan un sistema tecnológico especializado, sobre todo a nivel medio y superior debido a la complejidad que va requiriendo el mayor nivel de estudios y la especialización de los estudiantes, se necesitan más énfasis en la discusión, discernimiento y cercanía tanto con las y los profesores, como con sus compañeros.

Es imposible pensar en la educación online e híbrida sin tecnología como cámaras de calidad, micrófonos o audífonos que apoyen la comunicación, presentaciones, exposiciones y ver con mayor calidad los materiales físicos que presentan los maestros, además de los recursos digitales, así como de un sonido que les permita mantener la atención.

La principal diferencia entre cualquier cámara y las especializadas, por ejemplo, las creadas por Logitech para la videocolaboración, es que éstas están diseñadas para enfocar espacios abiertos, ya sean grandes, medianos o pequeños, no solamente un rostro y permiten que la comunicación sea mejor y más clara.

Algunas marcas tienen soluciones como Logitech Scribe, donde los profesores pueden compartir el contenido de la pizarra durante las clases virtuales con una nitidez excepcional, además con Meetup se maximiza la experiencia mediante la cámara para conferencias todo-en-uno para aulas pequeñas.

“Se podría creer que cualquier tipo de cámara es suficiente para dar clases, cuando la realidad es que el sistema en línea e híbrido requiere de una profesionalización por parte de las instituciones educativas al mismo nivel que las clases presenciales. La presentación y productividad de las aulas y mobiliario de forma presencial deberían ser los mismos que la calidad de imagen, sonido y rendimiento de la transmisión en el formato online”.

Así lo explicó Desirée Ortiz Rodríguez, Head of Direct Engagement and Alliances, Latin America and Asia Pacific de Logitech, en una entrevista genérica.

npq

