Niño genio “matemático” vende dulces para ayudar a su familia

Bogotá.— Un pequeño ha conmovido en redes sociales al usar su impresionante habilidad para las matemáticas con la finalidad de ayudar a su familia.

Procedente de Colombia vende dulces y los clientes le lanzan retos matemáticos que resuelve para que las personas adquieran más producto.

“Yo vendo confiticos para ayudar a mi familia porque lastimosamente mi papá se fue para el cielo, mi mamá está muy enferma y mis dos hermanitos tienen 5 y 4 años”, explicó Juan José, el pequeño matemático.

En el video que se ha hecho viral, el pequeño confiesa que no puede estudiar porque debe ayudar a su familia.

Ayúdenme a encontrar este impresionante genio. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. UNIDOS vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben DM (Mensaje Privado) 🙏🏻 pic.twitter.com/pmd0PvT5D9 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) January 15, 2023

“No he tenido la oportunidad. Cuando puedo me pongo a leer”, agregó Juan José. Y las preguntas continuaron y las respuestas también. “Yo quiero ser presidente, porque yo me sé la cifra exacta para acabar con la pobreza”.

Luego de que las imágenes se hicieran virales, el gobernador de su natal Antioquia, Aníbal Gaviria, busca a Juan para darle una beca y pueda estudiar.

JAHA