Alertan riesgos por alquiler de vientres en México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

En busca de la armonía interior

¿Cuántas veces opinamos sobre la incoherencia de los demás?

“Los políticos son muy incoherentes”, “La gente en esta pandemia es totalmente incoherente”, “Mi jefe me pide que sea puntual en el horario y él nunca lo es, es un incoherente”, etc. Sin embargo… ¿Somos capaces de aceptar que muchas veces nosotros actuamos de forma incoherente? Todos en algunos momentos actuamos de forma coherente y en otros momentos, de forma incoherente.

Te invito a hacer foco sólo en ti para desafiar tu incoherencia.

¿En qué nos basamos cuando hablamos de Coherencia?

Cuando opinamos sobre la coherencia de una persona, de un relato, de un gobierno, etc. podemos darnos cuenta que su esencia se basa en la comparación. Definimos a alguien como Coherente o Incoherente al comparar lo que hace con lo que dice, piensa o siente. Por ejemplo, comparamos lo que una persona opina sobre un cierto tema y cómo actúa cuando se ve involucrada en ese tema. También podemos comparar lo que un político promete en su campaña electoral con lo que realmente hace cuando asume el poder. De esa comparación surge nuestro juicio: “Que político Incoherente”. La base es la comparación.

Cuando nos hemos puesto una meta y logramos el objetivo mediante acciones que se alinearon coherentemente con lo que deseábamos y habíamos planeado nos sentimos realizados, esto incide positivamente en la autoestima y la felicidad.

Por el contrario, cuando descubrimos una incoherencia en nosotros, o sea tenemos el juicio de que actuamos de una manera diferente a lo que decimos, pensamos y sentimos, inmediatamente se dispara una alarma emocional y nuestra armonía interior se ve afectada.

Emociones como enojo, decepción, tristeza o angustia pueden movilizar nuestra armonía cuando sentimos que hemos sido incoherentes. Nuestra imagen e identidad se ve afectada y por ende debemos lidiar con una catarata de emociones y pensamientos internos que nos aleja, en ese momento, del bienestar personal.

Cuando te encuentres en este estadio propongo que no mires a un costado como si nada hubiera pasado y desafíes a tu opinión de “Incoherencia” haciéndote las siguientes preguntas:

● ¿En qué ámbitos siento que estoy siendo incoherente? ¿En qué actos puntuales estoy pensando?

● ¿Me gustaría modificar esos actos o me siento contenta actuando de esta nueva forma?

● Si me siento contenta actuando de esta nueva forma:

¿Para qué me sirve mantener esta nueva forma de actuar?

¿En qué me baso para pensar que esta nueva forma de actuar es la correcta?

● Si quiero modificar esos actos:

¿En qué me baso para pensar que esta nueva forma de actuar no es la correcta?

¿Qué tan comprometida estoy en mantener con mis actos lo que digo, pienso y siento?

¿Qué acciones puedo hacer hoy para volver al camino de la coherencia?

Con estas preguntas veremos 2 caminos para salir de ese estado emocional que nos afectaba esa paz interior:

Replanteando paradigmas con los cuales en algún momento estuvimos de acuerdo. Podemos descubrir que ya no opinamos igual y decidimos que es hora de cambiar. Retomando el camino de la coherencia, esto implica volver a actuar según lo que decimos, pensamos o sentimos.

Ambos caminos requieren de valentía, de aceptar cambios profundos, de reconocer errores, pedir perdón y estar comprometidos a accionar diferente.

Desafiar tu incoherencia a través de estos 2 caminos te devuelve la armonía interior, te empodera, te da confianza y te hace crecer como ser humano.

¿Estás lista para mirarte al espejo y desafiar tus incoherencias?

Alfredo Lambardi

Director y Fundador de Experiencia Líderes

Coach Ontológico Profesional

LEE Enséñales a amar su cuerpo

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email