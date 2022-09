Anciana voluntaria es baleada mientras distribuía literatura pro-vida en Michigan

Estados Unidos.- Una voluntaria pro-vida de 84 años recibió un disparo el 20 de septiembre mientras iba de puerta en puerta en su comunidad para hablar sobre una medida electoral sobre el aborto en Michigan, dijo el grupo con el que trabajaba como voluntaria.

La mujer de Lake Odessa estaba hablando sobre la Propuesta 3, una enmienda constitucional estatal propuesta que promovería el aborto, según un comunicado de prensa de Right to Life of Michigan (RLM).

El comunicado de prensa decía que la mujer recibió un disparo en la parte posterior del hombro mientras salía de una residencia durante una conversación acalorada. El hombre que le disparó no participó en la conversación y el voluntario pro-vida no conoce su identidad o motivo.

RLM dijo que la víctima, que desea permanecer en el anonimato, todavía se está recuperando de su herida de bala.

La iniciativa Libertad reproductiva para todos establecería un “derecho individual a la libertad reproductiva” en la constitución de Michigan, y define la “libertad reproductiva” como “el derecho a tomar y efectuar decisiones sobre todos los asuntos relacionados con el embarazo.

Además, están incluidos entre otros, los cuidados prenatales, parto, atención posparto, anticoncepción, esterilización, atención del aborto, manejo del aborto espontáneo y atención de la infertilidad”.

Si se aprueba, los niños no nacidos que aún no han alcanzado la “viabilidad” no tendrían protección legal en Michigan, aunque la viabilidad, generalmente considerada como 24 semanas, aunque los niños han sobrevivido semanas antes, es, para los abortistas, un término en gran medida sin sentido, y consideraba jurídicamente vago y subjetivo.

Después de la viabilidad, los niños no nacidos aún podrían convertirse en víctimas del aborto si se considera necesario para proteger la salud mental o física de la madre, aunque no es médicamente necesario matar deliberada y directamente a un niño no nacido para salvar la vida de su madre.

La violencia contra las personas pro-vida ha ido en aumento desde la filtración de un documento borrador de la Corte Suprema en mayo, que sugería la reversión de Roe V. Wade.

ARH