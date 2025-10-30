El totonaco sobrevive en la voz de un hombre que no renunció a su origen

Ciudad de México.— En una ranchería rodeada de cañaverales, vainilla y montes húmedos, Patricio García Ramírez aprendió a hablar el totonaco antes que el español. En Papantla de Olarte, Veracruz, su infancia transcurrió entre la voz de sus padres y el sonido del río. Hoy, décadas después, ese niño convertido en traductor, maestro albañil y padre de familia, defiende su lengua como quien protege el alma de su pueblo.
La voz que se niega a desaparecer
Desde joven, Patricio entendió que hablar totonaco era más que comunicarse: era afirmar su identidad. Sin embargo, esa herencia también trajo injusticias. Al migrar a los 13 años en busca de trabajo, se enfrentó a la discriminación y a las burlas por su forma de hablar. Participó en el 59 batallón de infantería de Veracruz y en la Ciudad de México trabajó como policía auxiliar; siempre llevó consigo el eco de su lengua.
“Hay personas que no pueden defenderse porque no hablan español”, explicó. Esa conciencia lo llevó a prepararse como intérprete y traductor en la Red de Intérpretes Traductores, desde donde ha colaborado con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría Pública. Su tarea consiste en traducir la palabra y, con ella, devolver justicia a quienes no pueden hacerse escuchar.
En su comunidad, Patricio aprendió que la tierra también tiene voz. “Si se trabaja la tierra, ella nos da alimento”, dice. Esa enseñanza se convirtió en una forma de espiritualidad: cuidar los árboles, respetar el agua, compartir el fruto del campo. La fe, en Papantla, convive con la naturaleza. Cada 12 de diciembre, las familias preparan zacahuil, mole con guajolote y tamales de hoja de plátano para celebrar a la Virgen de Guadalupe.
Lenguas que sostienen una nación
México es una nación construida sobre la palabra de sus pueblos originarios. Se hablan 68 lenguas indígenas, con más de 350 variantes. Según el INEGI, más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, aunque sólo 7.4 millones mantienen viva su lengua.
El totonaco, que Patricio aprendió de sus padres, lo hablan más de 200 mil personas, sobre todo en Veracruz y Puebla. Sin embargo, cada año disminuye el número de hablantes. En otros pueblos, las cifras son aún más críticas: lenguas como el ku’ahl, el kiliwa o el mocho’ están al borde de la desaparición, con apenas unos cuantos hablantes en todo el país.
Fe y raíces: el refugio en la familia
Aunque migró lejos de Papantla, Patricio nunca cortó el vínculo con su familia. La distancia no borró su lengua ni sus costumbres. Mantuvo vivo el idioma que sus padres y hermanos le enseñaron, sin embargo, reconoce que no logró transmitir el totonaco a sus hijos. La discriminación que él vivió lo llevó a protegerlos con el español, como si el idioma pudiera ser escudo y herida al mismo tiempo.
En su casa, la fe católica sigue siendo el centro de la vida. Las fiestas patronales, los rezos y la comida tradicional son momentos de encuentro donde la comunidad revive lo que los abuelos enseñaron. En esa espiritualidad sencilla, donde la tierra, la familia y la religión se funden, Patricio encuentra sentido a su misión: “Entendemos que ahí está nuestro sustento”, dice al hablar de su pueblo.
No perder el tesoro
Por su parte, el poeta totonaco Jun Tiburcio advierte que muchas lenguas del país agonizan. Algunas cuentan con apenas veinte hablantes. “Estamos perdiendo un tesoro de México que se nos escapa de las manos”, afirma. Su voz se une a la de Patricio y a la de miles que luchan por mantener vivas las raíces lingüísticas del país.
Proteger una lengua, dijo, es sembrarla en el corazón de los niños, como un gesto de amor y pertenencia. Cada palabra recuperada es una forma de rezar por el futuro.
Deportes
“Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Ciudad de México.— André Maximiliano bajó por los pasillos del Estadio Universitario con la camiseta del Tigres puesta, con el número 10 en la espalda. A su corta edad, vivió un momento que parecía salido de un sueño: entrenar con sus ídolos, conocer a André-Pierre Gignac y recibir el afecto de la afición. Detrás de esa sonrisa, hay una historia de lucha, fe y resiliencia familiar que comenzó hace más de tres años.
El inicio de la lucha de André
La lucha de André se remonta a 2022, cuando un accidente marcó el comienzo de su batalla. A través de un video del Club Tigres, la madre de Andrés, Debany Álvarez, recordó: “En 2022 tuvo un pequeño accidente, cayó por una ventana del segundo piso y, a raíz de eso, le detectaron un tumor cerebral que ya se estaba desarrollando y medía 6 centímetros y ahí pues empezó nuestra lucha”.
Ese mismo año, los médicos realizaron una cirugía para tratar el tumor. “A él le hicieron una cirugía en 2022. Ese mismo año nos comentaron que el tumor era maligno y era un grado 4 y que había que comenzar quimioterapias y radiaciones. Terminó su proceso el año pasado, que fue en abril del 2024, y lo mandaron a vigilancia porque ya se encontraba estable, ya el tumor estaba dormido”, explicó Debany.
Sin embargo, en febrero de 2025, los doctores informaron que el tumor había reaparecido y crecía con fuerza. “Desgraciadamente, en febrero de este año, los doctores nos comentan que había recaído, que el tumor ya había crecido y estaba creciendo con mucha fuerza. Ellos ya nos dijeron que no había más que hacer, ya no quisieron hacerle otra cirugía porque me decían que era muy riesgosa y pues ya lo mandaron a cuidados paliativos. Él ahorita lleva una lucha constante contra un tumor que otra vez ya mide un poquito más de 6 centímetros”, narró Debany.
La fe de una madre y el vínculo familiar
El nombre de André tiene un significado especial dentro de la familia. “Para los doctores no hay más que hacer, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios (…) el nombre de André viene por André-Pierre Christian Gignac, mi esposo es su fan y cuando supo que era niño, me dijo, se va a llamar André. Y pues aquí está mi pequeño guerrero, André”, comentó Debany.
LEE El campeón Mjällby AIF no era favorito, pero tiene el alma de un pueblo
El afecto familiar y la pasión por Tigres se entrelazaron con la vida de André, preparando el escenario para un encuentro que transformaría un día ordinario en una experiencia memorable.
Fundación Tigres y Dr. Sonrisas: haciendo posible el sueño
La Fundación Tigres, junto con Dr. Sonrisas, coordinó la experiencia de “Tigre por un día” para André. La experiencia permitió que André viviera un día completo entrenando, conociendo a los jugadores y compartiendo momentos de diversión.
El encuentro con André-Pierre Gignac
La emoción se multiplicó cuando André conoció a su ídolo, André-Pierre Gignac. Desde su llegada, los jugadores lo recibieron con palabras cercanas: “¡Hola, André! ¿Lo esperabas ver hoy? Sí. Tenemos una sorpresa para ti hoy. ¿Estás listo?.
Gignac se acercó al niño. “Hola, Tocayo. ¿Cómo estás?. Durante la visita, André disfrutó de cada instante. Preguntó a Gignac si se metería al agua fría y recibió una respuesta en broma que desató risas: “¿Quieres ver cómo me meto al agua fría? ¿Te metemos también?”. El niño participó en entrenamientos, tomó fotos con los jugadores y vivió la experiencia de ser parte del equipo por un día.
Debany describió la interacción: “Ahorita estaba ya con lágrimas en los ojos de ver la empatía y la solidaridad de André hacia el pequeño André, de ver que le daba un beso y que jugaba con él, para mí me llena el alma ese tipo de momentos”.
La ovación del Volcán
André Maximiliano pasó un día acompañado de jugadores y su familia. Con cada saludo, cada fotografía y cada entrenamiento, el niño vivió la experiencia de integrarse al equipo que tanto ama.
Historias que Conectan
Paulina Amozurrutia: cuando el diálogo sustituye la confrontación
De la crítica al feminismo a una propuesta de corresponsabilidad
A veces, las grandes transformaciones comienzan con una duda.
Paulina Amozurrutia nunca imaginó que terminaría hablando sobre el feminismo. Durante años lo observó desde lejos, con una mezcla de escepticismo y desinterés. “Me parecía un movimiento extremo, lleno de confrontaciones y sin un punto claro de encuentro”, recuerda. Pero la vida —y las causas justas— suelen encontrar su camino incluso entre quienes las miran con distancia.
Un día, recibió una invitación para participar en el Comité sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU. Su reacción fue inmediata: “Manden a alguien más, hay personas mucho más preparadas que yo”. Sin embargo, le insistieron: “Por eso te mandamos a ti”. Aceptó la invitación sin saber que aquel viaje marcaría un antes y un después en su historia personal.
El punto de inflexión
En la sede de la ONU, Paulina descubrió algo que le inquietó profundamente: dos bandos que parecían más interesados en ganar una discusión que en construir soluciones. Por un lado, discursos de victimización; por el otro, posturas que negaban realidades dolorosas. En medio, un vacío de diálogo, empatía y soluciones reales.
Fue ahí cuando comenzó a gestarse un cambio interior. “Me di cuenta de que estábamos perdiendo el propósito de fondo: construir un mundo más justo para todas las personas”, explica.
Regresó a México con una nueva convicción: la causa de la mujer debía defenderse con ciencia, evidencia, propuestas y diálogo, no desde la confrontación. Había comprendido que la igualdad real solo es posible cuando hombres y mujeres son vistos como igualmente dignos, corresponsables y complementarios, no como adversarios.
Del escepticismo al compromiso
Ese viaje a la ONU no solo amplió su perspectiva, también la confrontó con sus propias posturas. En un principio, se reconocía ajena a las luchas femeninas; pero al conocer historias de mujeres violentadas, la distancia se convirtió en compromiso. “Cuando ves las llagas reales de la violencia, no puedes quedarte al margen”, afirma con convicción.
Tiempo después, decidió escribir un artículo que titularía “El feminismo debe morir”. Lo publicaron medios nacionales durante el Día Internacional de la Mujer. La frase provocó polémica inmediata: algunos la aplaudieron por su valentía, otros la criticaron con dureza. En el fondo, su mensaje era claro y profundamente esperanzador:
“El feminismo debe morir el día en que ya no sea necesario luchar por lo obvio: la igualdad, la dignidad y el respeto entre hombres y mujeres”.
Un feminismo que trasciende la lucha
Su propuesta no niega los avances del movimiento ni la necesidad de seguir levantando la voz por las mujeres, se sitúa desde un “feminismo científico, propositivo y dialogante”, un enfoque que se basa en los derechos humanos y busca igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, alejándose de la búsqueda de superioridad de unos sobre otros.
Para ella, el error ha sido reducir el feminismo únicamente a los derechos sexuales y reproductivos, dejando de lado el contexto de las problemáticas, el papel de los hombres en las dinámicas que victimizan a las mujeres y la necesidad de corresponsabilidad en la familia y la sociedad.
En sus conferencias suele repetir: “La verdadera igualdad no se conquista desde la posición de víctima, sino desde la madurez, el trabajo y la libertad real”.
El poder de la complementariedad
Como madre de dos hombres y dos mujeres, Paulina ha vivido la búsqueda de la equidad en su experiencia cotidiana. En casa no hay bandos, hay colaboración. Enseña a tus hijos e hijas a ser autónomos dentro y fuera del hogar, que la familia es un espacio en el que todos los integrantes colaboran poniendo talentos y servicio para que las dinámicas funcionen, porque los sueños de hombres y mujeres son igualmente valiosos y válidos.
Su visión del futuro es clara: “Quiero que mis hijos e hijas algún día puedan decir: ‘Ya pasó’. El feminismo ha cumplido su propósito y ha dejado de ser necesario porque la igualdad ya es una realidad”.
Ese ideal no surge de la ingenuidad, sino de la convicción de que hombres y mujeres poseen la misma capacidad de responsabilidad, decisión y trabajo en equipo. Cuando esa cultura madura, las cuotas y medidas extraordinarias dejan de ser necesarias, porque la igualdad ya es sustantiva.
De la idea a la acción
De ese proceso interior surgió la creación de una fundación de mujeres con enfoque en corresponsabilidad. Una plataforma que busca unir ciencia, propuesta y diálogo con acción práctica, inspirada en las propuestas de los países nórdicos, que han logrado sociedades más corresponsables y con posibilidades de vida plenas para hombres y mujeres:
“Mujeres que no piden permiso para trabajar, hombres que no se sienten menos por cuidar niños, y familias que viven la equidad en su vida cotidiana, señala.
Su visión es clara: formar liderazgos femeninos capaces de transformar, gobernar y amar al país. “No se trata de ocupar espacios sólo por género, sino por mérito, compromiso y capacidad de servir. Las cuotas pueden ser un medio, pero no un fin. Deben desaparecer cuando ya no haya distinciones de género”, explica.
Una voz que genera conversación
El impacto de su postura la ha llevado a foros, entrevistas y debates donde insiste en un punto central: no hay verdadera justicia social si excluimos a la mitad de la humanidad del diálogo.
En lugar de promover divisiones, busca tender puentes. Defiende un discurso donde la corresponsabilidad sustituye la competencia y donde la igualdad se entiende como una meta compartida.
En sus palabras, “necesitamos dejar de medirnos en términos de quién tiene más heridas o quién ha sufrido más. Lo que necesitamos es sanar juntos”.
Hacia una nueva cultura de igualdad
La agenda de transformación que impulsa Paulina propone tres pilares:
- Educación integral en corresponsabilidad, desde la infancia y el hogar.
- Liderazgos femeninos formados en ciencia, diálogo y servicio, capaces de construir propuestas que unan distintas posturas en lugar de polarizarlas.
- Participación masculina activa en la transformación social, desde la paternidad, el trabajo y la vida pública.
Su objetivo es medir los avances en indicadores de autonomía y madurez cívica, tanto de mujeres como de hombres.
Un liderazgo que inspira
Paulina Amozurrutia es parte de una generación de mujeres que no temen disentir ni proponer. Su fuerza no proviene del enojo, sino de la convicción. Habla con firmeza, pero también con apertura, convencida de que la única forma de avanzar es desde la escucha y las propuestas que integran diferentes posturas.
Ella nos recuerda que el verdadero cambio social comienza cuando transformamos la mirada: cuando dejamos de ver enemigos y empezamos a reconocer al otro como compañero de camino.
Paulina no busca protagonismo ni aplausos. Busca coherencia. Cree que la libertad, la verdad y el servicio a los demás son los únicos cimientos capaces de sostener una sociedad justa.
En su narrativa y en su vida, hay una invitación clara: abandonar la polarización y construir una cultura de diálogo y corresponsabilidad.
Su historia nos recuerda que el feminismo no debe ser una trinchera, sino un puente. Que la igualdad real no se impone, se construye. Y que la plenitud humana florece cuando mujer y hombre se reconocen, se complementan y deciden avanzar —no uno contra el otro—, sino juntos, hacia el mismo horizonte.
¿Dónde seguirla y por qué hacerlo?
Porque su voz llega cuando las respuestas fáciles ya no bastan. Paulina no se conforma, cree que la plenitud humana florece cuando la mujer y el hombre caminan en corresponsabilidad, no en confrontación.
Sus reflexiones —desde la familia, el trabajo, la sociedad y la trascendencia— invitan a ver más allá de etiquetas y trincheras. Cuando escribe o dice que “el feminismo debe morir”, lo hace pensando en el día en que ya no sea necesario luchar por lo obvio: igualdad, dignidad y corresponsabilidad.
Si te interesa un enfoque que promueva el diálogo, la colaboración y la transformación auténtica, sus redes son un buen lugar para inspirarte, preguntar y actuar.
Historias que Conectan
David da Vinci: niño genio mexicano crea app para proteger a la infancia
Ciudad de México.— Cuando tenía apenas ocho años, Edgar David Camacho Flores sufrió bullying en su escuela y decidió crear un refugio digital para enfrentar la situación. Hoy, con diez años, este niño genio mexicano se nombra David da Vinci y desarrolló #Macayos, la primera aplicación hecha en México para enseñar a niños y adolescentes a gestionar sus emociones y proteger a los menores en riesgo. Su historia combina talento, creatividad y compromiso con la vida.
Macayos: aplicación para emociones y protección
Macayos cuenta con personajes que representan distintas emociones y busca que los niños aprendan a identificar, comprender y canalizar sus sentimientos. La plataforma también incorpora un sistema de alerta que notifica a las autoridades cuando se detectan casos de violencia hacia menores, combinando inteligencia emocional con inteligencia artificial.
David explicó la motivación detrás de su proyecto: “Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, desde bullying, suicidios, homicidios, bulimia, anorexia, tantas cosas que están pasando en el mundo. Entonces dije, esto no se puede quedar así. ¿Cómo lo podemos resolver? Y dije, con inteligencia emocional se puede resolver”.
Talento reconocido y visión global
Originario de Querétaro, David ha alcanzado un IQ de 162. Su capacidad lo llevó a participar en el International Air and Space Program Jr. de la NASA y a ganar concursos nacionales en diversas áreas. Su sueño es convertirse en médico espacial, uniendo ciencia, tecnología y vocación humanitaria.
Protección de la creación y fomento a la innovación
David solicitó la patente de Macayos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger su trabajo y promover la defensa del talento mexicano. En 2024, el IMPI registró 700 patentes, un récord histórico, aunque insuficiente para un país con más de 130 millones de habitantes.
LEE “Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar
Santiago Nieto, Director General del IMPI, explicó que el procedimiento asegura que la creación sea inédita, tenga aplicación industrial y no invada otros nombres o marcas. La iniciativa busca fomentar una cultura de patentamiento que incentive a los jóvenes inventores a proteger sus ideas y contribuir al desarrollo tecnológico del país.
Escuelas, hogares y gobiernos
Aunque Macayos aún se encuentra en desarrollo, David busca que la aplicación llegue a escuelas, hogares y autoridades, convirtiéndose en una herramienta integral para la educación emocional y la protección de la infancia. Su trabajo refleja cómo una experiencia personal puede transformarse en un proyecto con impacto social y educativo.
Reconocimientos y logros
David ha recibido premios nacionales y ha sido seleccionado por la NASA, demostrando su dedicación, creatividad y capacidad intelectual en diversas áreas. Su desarrollo académico y tecnológico posiciona a México en el mapa de jóvenes innovadores y refleja la importancia de apoyar el talento desde temprana edad.
Historias que Conectan
“Milagros de 600 gramos”: bebés sobreviven con apenas 26 semanas
Ciudad de México.— En una incubadora del Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 del IMSS, un bebé de apenas 600 gramos luchaba por respirar. Sus manos, del tamaño de una moneda, se aferraban a un futuro que parecía improbable. A su lado, un equipo médico monitorea cada movimiento, cada latido, cada mínimo avance. En este hospital de alta especialidad, al sur de la Ciudad de México, la esperanza tiene rostro, nombre y peso.
Cada llanto es una celebración. Es la prueba de que la ciencia, la ternura y la perseverancia pueden desafiar las estadísticas. Allí, donde los milagros pesan apenas unos gramos, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso.
Tecnología y corazón para dar la bienvenida a la vida
El Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” se ha convertido en un referente nacional en la atención de nacimientos prematuros. En 2024, esta Unidad Médica de Alta Especialidad registró mil 800 nacimientos de bebés prematuros. Gracias a tecnología de vanguardia y un personal altamente especializado, el hospital ha logrado la sobrevida de recién nacidos con apenas 26 semanas de gestación y un peso de poco más de medio kilo.
Cada nacimiento prematuro representa un reto médico y humano. La doctora Luz Angélica Ramírez García, directora médica del hospital, explica que un bebé se considera pretérmino cuando nace antes de la semana 37 de gestación. En el IMSS, alrededor del 10 por ciento de los nacimientos son prematuros, pero en esta unidad el porcentaje alcanza el 18.9 por ciento.
El equipo médico enfrenta complicaciones que pueden incluir hemorragias cerebrales, problemas respiratorios, alteraciones visuales o auditivas y dificultades de desarrollo óseo y neurológico. Cada caso exige una atención personalizada y multidisciplinaria que abarca desde neonatólogos y cardiólogos hasta especialistas en neurología y rehabilitación temprana.
Causas y prevención del parto prematuro
La prematurez no es un hecho fortuito. Las causas son diversas y muchas pueden prevenirse. Entre los factores más comunes se encuentran enfermedades como la diabetes, hipertensión o la obesidad materna, la falta de control prenatal, el estrés, la mala alimentación, el consumo de alcohol o drogas y los embarazos múltiples, muchas veces resultado de tratamientos de fertilidad.
El hospital aborda estos riesgos desde la atención prenatal, donde las mujeres reciben orientación y seguimiento constante. Detectar a tiempo una complicación puede marcar la diferencia entre un nacimiento crítico y un parto saludable.
Oportunidad para los más pequeños
El hospital cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales equipada con tecnología de última generación y 20 espacios especializados. El personal médico realiza estudios de ultrasonido cerebral, cardíaco y pulmonar para atender a los bebés más frágiles.
Hace diez años, nació allí un bebé de 420 gramos. Fue bautizado como “Alegría”. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Hoy, ese caso es símbolo de lo que la ciencia y la entrega humana pueden conseguir cuando se unen en favor de la vida.
LEE Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Desde 2022, el Centro de Neurodesarrollo del hospital ha atendido a más de 650 recién nacidos. Su labor consiste en detectar de manera temprana posibles alteraciones neurológicas y acompañar a las familias en el proceso de rehabilitación. Los padres son capacitados para continuar los ejercicios en casa, con lo que la recuperación se vuelve un esfuerzo compartido.
Mamá Canguro: el calor que salva vidas
En el área de prematuros, una estrategia llamada Mamá Canguro ha transformado la manera de cuidar a los bebés más pequeños. Este método fomenta el contacto piel con piel entre la madre y su hijo, lo que ayuda a regular la temperatura corporal, fortalecer el vínculo afectivo y favorecer la lactancia materna.
El contacto temprano acorta el tiempo de separación y permite que los padres participen activamente en el desarrollo de su bebé desde los primeros días. En algunos casos, también se incluye al padre en la práctica, reforzando así el lazo familiar y emocional del recién nacido.
Lactancia materna: el alimento que protege y fortalece
La lactancia materna es vital para los bebés prematuros. La leche materna aporta nutrientes y protege contra infecciones graves como la enterocolitis necrosante, mejora el desarrollo neurológico y favorece un crecimiento más saludable. Además, su digestión es más fácil y reduce complicaciones intestinales.
El hospital promueve activamente la lactancia en todas sus áreas, acompañando a las madres en los primeros días y enseñándoles técnicas adecuadas para alimentar a sus hijos, incluso cuando estos aún se encuentran en incubadora.
La supervivencia infantil
Cada bebé que sobrevive a la prematurez representa una historia de lucha colectiva. El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil recuerda que cada vida salvada es una victoria.
Garantizar que cada niño tenga una verdadera oportunidad de vivir implica ofrecer atención médica de calidad desde el embarazo, acceso a nutrición, agua limpia, vacunación y acompañamiento familiar.
