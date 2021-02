Feministas quitan bandera mexicana; colocan pañuelo verde y bloquean acceso al Congreso de QRoo

Ciudad de México.- A sus 71 años de edad y después de cinco de estudiar la Universidad en línea, la señora María Cristina González Martínez consiguió su título de Licenciada en Filosofía por la UNIVA; no solo eso, además tiene su consultorio y da psicoterapia familiar; desea continuar estudiando y escribir.

Cristina González es un ejemplo de perseverancia, pertenece a una generación que ha tenido que adaptarse a la comunicación digital con dificultades, muchos no lo logran, y ella la maneja como pez en el agua. Antes de que la pandemia nos obligará a utilizar la tecnología de forma masiva para la enseñanza-aprendizaje, ella ya la había dominado para estudiar en línea la carrera.

Charlamos con Cristina González Martínez, que vive en Guadalajara, en una entrevista virtual:

“Siempre me ha gustado estudiar, pero me casé muy chica, me dediqué a atender a mi familia, lo que generalmente hacemos las mujeres de mi generación; más adelante cuando mis hijos crecieron estudié otros temas, trabajé muchos años como maestra en un colegio más de10 años y coordiné profesores. Tomé cursos de pedagogía en la Universidad Anahuac; estudié Tanatología en el Hospital Civil de Guadalajara.