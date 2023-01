Imparable afluencia de peregrinos a los funerales de Benedicto XVI

Roma.— Al final de la última jornada que el Vaticano ha permitido el acceso a los fieles y peregrinos a la Basílica de San Pedro para despedirse de los restos mortales del Papa emérito Benedicto XVI, la gendarmería calcula que cerca de 200 mil personas habrán de pasar a mostrar su respeto a quien fuera pontífice de la Iglesia católica entre abril de 2005 y febrero del 2013, cuando presentó su histórica renuncia al trono papal.

Peregrinos de todas partes del mundo (especialmente provenientes de Alemania y el resto de Europa) hacen largas filas en los costados de la columnata de la Plaza de San Pedro para ingresar tan sólo unos minutos a la basílica vaticana para rezar y despedir al papa emérito.

Durante la primera jornada, la gendarmería vaticana calculó 65 mil visitantes a la Basílica de San Pedro y, desde entonces, la afluencia de fieles ha aumentado paulatinamente. Al final del segundo día de la exposición de los restos mortales del pontífice emérito, la policía calculó 135 mil peregrinos. La policía local ha cerrado desde el martes pasado todo el flujo vehicular a la Plaza vaticana y se han instalado diferentes filtros de seguridad para poner orden a las largas filas de personas que recorren a pie la Via della Conciliazione o Via Paolo VI para ingresar al Vaticano.

Muchos de los fieles además han reconocido a monseñor Georg Gänswein, secretario y asistente personal de Joseph Ratzinger desde 2003, quien se encuentra permanentemente cercano al cuerpo de Benedicto XVI y quien recibe el pésame de una serie de personalidades políticas y eclesiásticas del mundo.

Así lució la Plaza y la Basílica de San Pedro este martes con miles de fieles que acudieron a mostrar su respeto al Papa emérito Benedicto XVI pic.twitter.com/nlNSQROIKk — VCNoticias (@noticias_vc) January 4, 2023

Ha sido justo Gänswein quien compartió las últimas palabras de Benedicto XVI antes de morir: “Con apenas un susurro de voz, pero claramente distinguible, dijo en italiano: ‘¡Señor, te amo!’ Yo no estaba en ese momento, pero la enfermera me lo contó poco después. Esas fueron sus últimas palabras comprensibles, porque después ya no pudo expresarse”.

Religiosas, seminaristas, sacerdotes y obispos del mundo también han acudido a Roma para participar de la celebración de los ritos exequiales de Joseph Aloisius Ratzinger, el teólogo bávaro que sirvió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de Juan Pablo II y que le sucedió en el solio pontificio la tarde del 19 de abril del 2005 bajo el nombre de Benedicto XVI. La oficina de ceremonias de la Santa Sede calcula que serán entre 3 mil 500 y 3 mil 700 eclesiásticos presentes en la misa que presidirá el papa Francisco el jueves 5 de enero.

El pontífice alemán inició su papado promoviendo de manera acelerada y anticipada el proceso de canonización de su predecesor Juan Pablo II, gobernó a la Iglesia católica con un programa de revaloración de la tradición católica en el siglo XXI especialmente mediante la liberación del rito preconciliar en latín y promovió la reintegración de la unidad cristiana con comunidades histórica y litúrgicamente distanciadas.

Largas filas dentro de la Basílica para ver los restos mortales de Benedicto XVI pic.twitter.com/5Jzw9D3SQm — VCNoticias (@noticias_vc) January 4, 2023

Durante su papado se destapó la profunda crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica y vivió algunos episodios difíciles sobre la corrupción de las instancias económicas del Vaticano y de sus colaboradores más cercanos. Benedicto XVI dio los primeros pasos para la profunda reforma institucional para atender con celeridad y mayor responsabilidad las acusaciones contra sacerdotes y obispos culpables tanto de cometer abusos como de los procesos de encubrimiento en los que habían incurrido durante décadas.

El papa Benedicto XVI dejó un extenso legado bibliográfico sobre el papel de la fe en el mundo contemporáneo, en específico como respuesta a la ‘dictadura del relativismo’ la cual denunció desde el inicio de su pontificado. Promovió la lectura de la Biblia y la valoración del ministerio sacerdotal con respectivos años santos; y dejó una especial visión cristológica contemporánea en sus tres volúmenes de Jesús de Nazaret. Su renuncia al papado el 11 de febrero del 2013 constituyó un hecho histórico que derivó en la elección del primer pontífice jesuita y latinoamericano.

Este jueves 5 de enero, a las 9:30 horas (tiempo de Roma) comenzará la misa de exequias de Benedicto XVI presididas por el papa Francisco. La oficina de prensa de la Santa Sede ya ha divulgado el ritual exequial el cual por lo pronto concreta en la oración colecta y en el ofertorio sendas oraciones por el Papa emérito.

Información de VCNoticias / Felipe Monroy / Enviado especial

