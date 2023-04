Las siete frutas y verduras ricas en antioxidantes

Ciudad de México.— Las frutas y verduras tiene su propia combinación de antioxidantes. Su mejor opción es comer una variedad de productos de temporada para que pueda cosechar los beneficios.

Tomates

Los tomates rebosan del antioxidante licopeno, que es más potente en los tomates cocidos. Para obtener la mayor cantidad de licopeno de sus tomates frescos, conviértalos en salsa de tomate o mermelada. Antioxidantes: vitamina A, vitamina C, licopeno

Col

Una taza (picada) de esta verdura tiene 206% de su dosis diaria recomendada de vitamina A y 134% de su dosis diaria recomendada de vitamina C. Antioxidantes: vitamina A, vitamina C, luteína

Ciruelas



Las frutas con hueso, como las ciruelas, están repletas de todo tipo de antioxidantes fitoquímicos: Betacaroteno, vitamina C, ácido neoclorogénico, ácido cologénico.

Pimientos

Un pimiento tiene vitamina C. Los pimientos rojos tienen aún más vitamina C que los verdes. Antioxidantes: vitamina A, vitamina C, vitamina E

Melón

El color naranja brillante de esta fruta proviene del antioxidante betacaroteno. Antioxidantes: betacaroteno, vitamina C, zeaxantina

Espinacas

Una de las principales fuentes de la luteína antioxidante, que ayuda a proteger sus ojos.

Cerezas

Alto en dos fitoquímicos que combaten la inflamación: antocianina y quercitina. Antioxidantes: vitamina A, vitamina C, antocianina, quercetina.

