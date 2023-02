Líderes religiosos unidos en defensa de la vida: “Nadie puede anular el derecho del niño a nacer”

España.- Los representantes de las principales confesiones religiosas en España, católicos, evangélicos, musulmanes, ortodoxos y anglicanos, han firmado este miércoles una declaración interreligiosa en defensa de la vida.

Con ello quieren demostrar su unión contra la ley del aborto, de la eutanasia y contra la postura del Tribunal Constitucional que va a avalar la ley del aborto de 2010, y piden a la sociedad y a los políticos que “reflexionen”.

Según han confirmado fuentes de la CEE, la declaración será entregada a los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

La declaración será entregada ante en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Quienes harán llegar esta declaración serán el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal Carlos López y el representante de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, mons. Timotei.

El portavoz de los obispos españoles ha precisado que la defensa de la vida es “un denominador común” a las religiones y, por ello, quieren enviar un mensaje propositivo y positivo a la sociedad española de que la fe no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona sino todo lo contrario.

“Como representantes pertenecientes a confesiones religiosas distintas pero unidos en la defensa de la vida, de la dignidad humana y de los derechos humanos especialmente de los más vulnerables, rogamos a nuestros fieles, a la sociedad en general y a la comunidad política, que reflexionen una vez más y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida y custodiada como un don de Dios, dotado de la más alta dignidad”, subrayan los firmantes en el texto.

En este documento, los líderes religiosos afirman que observan con preocupación creciente cómo desde hace décadas, en España, se vienen promoviendo y aprobando leyes en las que, en algunos casos, la vida humana queda gravemente desprotegida.

Los firmantes defienden que la vida es un don de Dios para el conjunto de la creación y de la humanidad; que la dignidad humana no depende de sus circunstancias vitales ni del consenso social; que toda vida humana, en su inviolable dignidad, debe ser protegida desde el principio hasta el fin, y que el respeto a la vida humana es signo de progreso y no de retroceso.

Los líderes religiosos comprenden que hay situaciones complejas, de aparentes conflictos de derechos, que son difíciles de resolver, pero entienden que profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse de forma genérica con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados, en este caso, el derecho a la vida, haciendo prevalecer el otro.

En todo caso, precisan que realizan estas consideraciones «desde el respeto a los representantes de los tres poderes del Estado español legislativo, ejecutivo y judicial; desde el reconocimiento a su legitimidad democrática y no poniendo en duda que trabajan en buena conciencia y de buena fe por el bien común.

La declaración ha sido firmada este miércoles por el secretario de la Comisión Islámica de España (CIE), Mohamed Ajana; el metropolita de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado Ecuménico, mons. Bessarion; el representante de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, mons. Timotei; el rvdo. Andrey Kordochkin, de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú; el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal Carlos López; la secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE), Carolina Bueno; y el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán.

Los representantes de las distintas confesiones han leído algunos versículos de la Biblia y del Corán en los que se defiende la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural.

Consideran que es un primer paso testimonial, aunque no han pensado, por el momento, llevar a cabo ninguna otra iniciativa como concentraciones.

El representante de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, mons. Timotei, ha manifestado que es muy importante que la sociedad española conozca la voz de las iglesias de la comunidad cristiana y musulmán y ha subrayado que «nadie de este mundo puede anular el derecho del niño a nacer.

Además, el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal Carlos López ha precisado que, con esta declaración se dirigen, sobre todo a la sociedad, para que conozcan cuáles son los valores religiosos y los tengan en cuenta a la hora de elegir a sus políticos en las elecciones.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE), Carolina Bueno, ha puntualizado que la defensa que hacen de la vida no se circunscribe solo a los no nacidos sino también a las personas más vulnerables, a los migrantes, refugiados, víctimas de trata, niños en situación de exclusión social y menores extranjeros no acompañados.

ARH