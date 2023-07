Llegaron las vacaciones ¡Dios mío dame paciencia!

Ciudad de México.- “Con los niños se necesita una copa de sabiduría, un barril de inteligencia y un océano de paciencia”, es una frase que se atribuye a San Francisco de Sales, y ciertamente la paciencia es una virtud que debe prevalecer ante todo en casa.

Las madres saben que se necesita inteligencia, sabíduria, pero sobre todo paciencia para la crianza de los hijos; paciencia con los niños y también para con nosotras mismos.

Paciencia

Pero cuidado, la paciencia no debe ser impaciencia controlada, no debe ser presión, apresurar a los hijos, dirigirles comentarios negativos o reprobatorios, porque la impaciencia se controla a fuerza de voluntad, pero tarde o temprano estalla.

Templanza

La paciencia va pareja con la templanza y el autocontrol, pero siempre debe conjugarse con amor, disfrutar del presente con ellos y no ansiar el futuro (impaciencia).

Esto no significa que la paciencia es pasiva, sino que está llena de cualidades como animar, perdonar, tener compasión, lo contrario a la resignación.

¿Por qué somos impacientes?

A menudo somos impacientes porque tenemos miedo. Miedo de que nuestros hijos no sean felices; miedo a que se desarrollen mal; miedo de no cumplir bien con nuestra misión de padres; miedo de no resistir las pruebas.

Si reflexionamos bien, vemos que, con frecuencia, nuestros momentos de impaciencia están ligados a faltas de confianza. Quisiéramos obtener ya la victoria porque, en el fondo, no estamos seguros de poder lograrla.

Nuestra impaciencia puede venir también del hecho de que queremos ganar en todos los planos, escribe Christine Ponsard, en el sitio Aleteia.

Tener paciencia nos hará tener armonía en casa y vivir plenamente.

Así que ahora ya lo sabes, préparate para las próximas semanas con una sola palabra: paciencia.

npq

