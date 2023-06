Milagrosamente una madre embarazada que fue atropellada, vive

Una madre embarazada que empujó a sus hijos fuera de la pista y fue atropellada por un auto fue honrada en las 500 Millas de Indianápolis, al momento de ondear la bandera verde para comenzar la carrera.

Bailey Rogers asistía a la Indy 500 el año pasado el 4 de julio, cuando hizo algo increíblemente heroico. Vio que uno de los autos se iba sobre sus hijos y de inmediato reaccionó empujándolos para sacarlos de la trayectoria, pero ella fue atropellada.

Bailey, que estaba embarazada, quedó atrapada debajo del automóvil y, aunque sus dos hijos se salvaron, le preocupaba que su hijo no nacido hubiera muerto. Después perdió la conciencia y despertó en un hospital cercano a Indianapolis.

Ahí le practicaron una cesárea de emergencia para salvar la vida de su bebé, antes de ser trasladada en avión al IU Methodist Hospital. Se quedó lidiando con algunas heridas graves, pero increíblemente, tanto ella como su bebé estaban vivos.

Según los médicos, fue el embarazo de Bailey Rogers lo que le salvó la vida.

“Básicamente, me dijeron que si no estuviera embarazada, no lo habría logrado porque tus huesos son mucho más fuertes cuando estás embarazada. Podría no haber estado viva, pero estoy aquí ahora, y estoy contando mi historia y diciéndole a la gente: ‘Nunca te rindas’”.