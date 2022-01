La Pubertad: ¡una gran orquesta natural!

La propuesta es mirar la pubertad como una etapa de la vida, como una “gran sinfonía”

Una mirada pedagógica holística, que permita seguir el proceso de manera coherente al desarrollo Neuro-cognitivo de ese niño o niña, de esa PERSONA, quién es protagonista estelar del espectáculo.

La pubertad no es sólo una etapa evolutiva, una fase del desarrollo, se trata de personas viviendo un momento determinado de sus vidas. Se trata de ese bebé que estuvo en tu vientre, el mismo que amamantaste y enseñaste a caminar, que un día se irá de tu lado para iniciar un viaje distinto al tuyo, que será adulto y tendrá su propio proyecto de vida, que envejecerá y tendrá nietos…siempre y en todo momento se tratará de él o ella, de tu hijo/a.

La base de esa pedagogía integral es el aspecto físico: me conozco desde mi realidad física: los órganos sexuales, funciones y relaciones, mi entorno social y mi experiencia personal.

Descartar la biología de los procesos humanos es tan nocivo como las propuestas que centran la atención en los problemas y no en las personas.

Desde la biología comienzan a sonar los acordes de la orquesta.

Hormonas que se activan, cambios físicos, características sexuales primarias y secundarias. El reconocimiento del otro y de sí mismo, desde la alteridad, distintos y complementarios. Pensamientos, actitudes, gustos, emociones y sensaciones revolucionadas. Quién era, quién soy, me busco y no me encuentro.

Hormonas, glándulas, neurotransmisores, órganos, cerebro envían constantemente mensajes que se traducen en señales especiales que indican que la orquesta inició la sinfonía..

En niñas: desarrollo de los senos, olor axilar, mayor sudoración, vello púbico y axilar, crecimiento rápido, el cuerpo acumula más grasa, caderas que se ensanchan, bello en brazos y piernas se vuelve más oscuro, granitos o acné, sensaciones vulvares de humedad, o sequedad, ovulación, menarquia

En varones: aumento de estatura, el cuerpo se ensancha y se desarrollan los músculos, vello púbico y axilar, oscurecimiento del vello en piernas y brazos, mayor sudoración, olor axilar, ranitos o acné, desarrollo genital, comienza la producción de espermatozoides.

Es un proceso dinámico y lento, puede durar entre 2 a 5 años o más.

El gran show del eje hipotálamo, hipófisis y gónadas comienza en el cerebro y atraviesa todo el cuerpo, atraviesa toda la persona en todas sus dimensiones.

Los adultos, somos protagonistas de una sinfonía natural, como padres, docentes; como adultos y podemos brindar una visión de la sexualidad como aspecto fundamental de nuestra vida que atraviesa a la persona en su integridad.

Miremos a los ojos de los niños y niñas y contemplemos su desarrollo, brindemos comprensión y contención, seamos guía y apoyo, seamos facilitadores de procesos naturales.

De ahí el interés y la necesidad del estar formados e informados y consecuentemente formar e informar a las niñas y niños que atraviesan esta etapa.

El desafío es convertirlos en jóvenes libres e informados que se reconocen, se identifican y se aceptan y desde allí pueden transformar su vida.

Crecer es una delicada sinfonía natural, el cuerpo es la dimensión más visible de la persona, su biología es base y condicionante de su existencia. Si acompañamos el proceso de desarrollo personal con naturalidad, alegría y una mirada holística de la sexualidad estaremos educando en la sexualidad de manera integral, veraz y a tiempo, conservando el misterio de la grandeza de lo humano. Una “armoniosa” manera de amar.

Por Claudia Córdoba sembrarvalores.org.ar