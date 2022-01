Perdí el control con mis hijos, ¿qué puedo hacer?

Como padres somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de ser los primeros educadores de nuestros hijos. Es nuestro derecho decidir cómo formarlos buscando siempre su bien y nuestro deber hacerlo de manera respetuosa. Ningún otro papel o trabajo es superior a este, ellos son el modo más pleno de trascender en el mundo: son una parte de nosotros hecha una persona totalmente única e independiente.

Resulta vital que tengamos como objetivo ir mejorando cada vez más en este rol tan valioso que tenemos. El amor y sentido común son elementos fundamentales para desempeñar esta función con calidad, pero no son suficientes, debemos estudiar y conocernos para ser lo que ellos necesitan: un apoyo incondicional, su lugar seguro. No nos conformemos con ser medianamente buenos en esto, seamos humildes y no dejemos de esforzarnos por darles lo que merecen: nuestro 100% en amor, aceptación, atención y paciencia.