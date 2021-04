¿Y a ellas…quién las voltea a ver?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Martha Llamas, Directora de Hogares Faustino Llamas

Tuve la fortuna de conocer a Sol, una chica de 16 años con discapacidad intelectual. Su padrastro abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Sol, sabiendo que no tenía la capacidad para educar y darle una vida de oportunidades a su bebé, decidió darlo en adopción.

Sol tiene una edad mental de 5 años y fue capaz de tomar una decisión llena de amor.

La mamá de Sol pagó la fianza para sacar al padrastro de la cárcel.

Hoy Sol vive segura en Granja Betania. Sabe panadería, aprendió a bordar y está aprendiendo a leer y a escribir.

Esta historia dio un giro gracias a la labor de mi papá QPD. Gracias a él, yo pude conocer un sector de la población que muy pocos voltean a ver.

En las últimas marchas feministas he buscado a aquellas que luchan por este sector olvidado, cuántas de ellas tienen discapacidad o llevan una cartulina con el nombre de alguna de ellas; quizá no he tenido suerte, pero no he visto a nadie.

¿Quién ve por ellas?

Hablo de esas niñas y mujeres que nacieron con discapacidad intelectual, en una familia de escasos recursos y que han sido víctimas de abuso, maltrato y abandono.

En Hogares Faustino Llamas viven 89 niñas y mujeres bajo estas condiciones. Hace más de 20 años un hombre quiso ver por ellas, quiso cambiar sus vidas y decidió abrir estas casas, para darles un techo seguro y una vida digna.

Las mujeres somos vulnerables, la pobreza nos hace más vulnerables, la discapacidad intelectual aumenta nuestras probabilidades de recibir algún tipo de abuso.

Hoy tengo 89 maestras de vida que con acciones de amor me dan las mejores lecciones.

¿Te gustaría sumarte y ver por ellas? Visita nuestras redes sociales Hogares Faustino Llamas

LEE La violencia en el ámbito familiar