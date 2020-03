Pide AMLO seguir recomendaciones para evitar colapso de hospitales

Tijuana.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir a los mexicanos seguir las recomendaciones de sana distancia ante la pandemia del COVID-19 luego que en el país llegaron a 12 los muertos por esta enfermedad.

El mandatario federal advirtió que si la tasa de contagios se sale de control serán insuficientes los hospitales y equipo médico para atenderlos.

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va hacer algo desbordante”, alertó el mandatario federal en un video difundido en redes sociales.

En su reporte vespertino, la Secretaría de Salud informó que en el país se tienen confinados 717 contagios y alrededor de 2 mil 475 casos sospechosos de infección.

Al igual que en otras intervenciones, el jefe del Ejecutivo reiteró su exhorto a cuidar a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión ya que son los grupos que mayor vulnerabilidad muestran ante al COVID-19.

Señaló que su administración está tomando medidas para que estos sectores de la población y que laboran en el gobierno se retiren a sus hogares y con ello se evite el riesgo de propagación de la enfermedad.

“Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores, que quien los atienda procure el aseo.

“Está demostrado que son los más vulnerables, lo mismo cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas, esa es la población que debemos de cuidar”, enfatizó.

López Obrador consideró que las autoridades mexicanas están actuando de forma adecuada ya que no se registran las tasas de mortandad y contagio que en Europa y Estados Unidos y otros países.