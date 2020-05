“Ahora es más difícil”: Ricardo Rincón

Ciudad de México,— Uno de los lanzadores más importantes y emblemáticos de los Diablos Rojos en los últimos años, es el zurdo Ricardo Rincón, jugó para el México de 1994 al 96 antes de irse a las Grandes Ligas y jugar durante 11 temporadas en el mejor beisbol del mundo, después regreso con la Pandilla Roja para lanzar en el 2008 y 2009 con los “escarlatas”.

A ocho años de su retiro como jugador profesional, el zurdo de Cuitláhuac nos comparte su actividad fuera de los diamantes ,”Ahorita para mi lo principal es el trabajo, gracias a Dios el beisbol me dio la oportunidad de tener una gran empresa exportadora de limón y un rancho que lo tenemos de siembra de caña de azúcar y limón persa”, añadió el ex ligamayorista.

Me ilusiona regresar al infierno: Rincón

Sobre la posibilidad de regresar al rey de los deportes, y compartir su experiencia desde la caseta de manager o en un escritorio, Rincón reconoció que aunque no es su prioridad en este momento, le ilusiona algún día trabajar para los ‘pingos’ “Todos los que jugamos beisbol tenemos ilusiones de ser coach, directivo ser un manager porque no, ahorita no he pensado en eso, ser manager o directivo, porque ahorita mi trabajo no me da el tiempo, pero no podemos decir que no, si me gustaría en un año o dos tengo una gran ilusión de trabajar con la organización Diablos Rojos del México, porque es la organización que me dio grandes momentos y gran apoyo para subir a Grandes Ligas y ser agradecido con los Diablos Rojos del México”, señaló el pelotero veracruzano, quien jugó en dos etapas con los capitalinos.

Finalmente el ex pirata de Pittsburgh, su primera franela en la gran carpa, asegura que en la actualidad es más complejo ganarse un lugar en el roster de cualquier novena mexicana, “Yo creo que el nivel de la Liga Mexicana, ahora que lo vi es un nivel mucho mejor porque ya hay muchos peloteros hechos y se ha dejado de dar la oportunidad a muchos peloteros jóvenes, por eso ha mejorado mucho el nivel de Liga Mexicana, y a veces es bueno también para que los jugadores mexicanos no se sientan confiados y no sientan que cualquiera puede llegar a la Liga Mexicana, ahora es más difícil llegar a la Liga Mexicana y eso es muy bueno”, sentenció Rincón Espinoza.

Foto cortesía Diablos Rojos del México

