Diablos Rojos recibe a Leones para abrir la Serie de Campeonato de la Zona Sur

Ciudad de México.— El delantero uruguayo Brian Rodríguez ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto americanista.

Durante su presentación con el cuadro de Coapa, Rodríguez agradeció la confianza de la directiva. “Estoy muy contento de estar acá. Vengo a ayudar al América en sus objetivos”, aseguró el extremo charrúa.

El futbolista señaló que aún no sabe si estar en Coapa es el mayor reto de su carrera, pero sabe a qué club llegó. El uruguayo vestirá el número 7 con las Águilas

“Soy un chico muy rápido, me gusta encarar muchísimo, no tengo problema en jugar por ambas bandas y sí dar el 100% donde me toque, como dije antes, la garra charrúa siempre va a estar”, sentenció Rodríguez.