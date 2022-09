El sexto lugar era lo “máximo” que podría haber logrado: Checo

Ciudad de México.— El fichaje del verano de LAFC , Gareth Bale , ha estado en la MLS durante menos de tres meses, pero ya cuenta con la camiseta más vendidas en toda la liga.

Las 25 camisetas más vendidas de la campaña 2022 de la MLS se dieron a conocer este lunes. La ex superestrella del Real Madrid encabeza la lista, seguido por el defensa del Charlotte FC Christian Fuchs (Nº 2), el delantero del LAFC Carlos Vela (Nº 3), el delantero del LA Galaxy Javier “Chicharito Hernández (No. 4) y el delantero del Atlanta United Josef Martinez (No. 5) para completar los cinco primeros.

Seattle Sounders FC , ganadores de la Liga de Campeones de Concacaf 2022 , lideran con cuatro camisetas entre los 25 primeros: Raúl Ruidiaz (No. 6), Jordan Morris (No. 9), Cristian Roldan (No. 14) y Nicolás Lodeiro (No. 16) . Quince clubes y 16 países están representados en la lista.

Las clasificaciones se basan en las ventas de minoristas generales de camisetas de la Major League Soccer en MLSstore.com desde el comienzo de la temporada 2022 hasta el 1 de septiembre.

