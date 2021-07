Emiliano Martínez sacrificó el nacimiento de su hija por la Copa

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El polémico portero de la Selección de Argentina, Emiliano Martínez, no solo ha brillado por su desempeño en la portería albiceleste, Martínez tiene una historia de paciencia y perseverancia.

En nueve temporadas en la Premier League, el titular de la cabaña argentina tuvo que comer banca y buscar en otros horizontes la oportunidad de demostrar su calidad. El Arsenal, equipo que lo contrato para jugar en Inglaterra, nunca le abrió las puertas de la titularidad, estuvo cedido en varios equipos de segunda división, hasta que en el Aston Villa encontró su momento, que le valió ser titular en su selección y que el equipo de los “villanos” pagara la clausula de recisión de su contrato en más de 20 millones de euros.

Teniendo una temporada de ensueño con el Aston Villa, catalogado como uno de los mejores porteros de la Premier el torneo anterior, Emiliano Martínez tenia su recompensa en la justa continental. En medio de este meteórico ascenso a los primeros planos del futbol mundial, el cancerbero sudamericano también se envolvió en la polémica.

En el partido de semifinal ante Colombia, en la ultima instancia de definición, desde los tiros de los once pasos, Martínez fue acusado de hostigar e insultar a los jugadores colombianos, algo que según el guardameta no es nada nuevo, pero en estas épocas, sin público en la tribuna, se hace más escandalo. De hecho el cantante colombiano Maluma critico a Martínez de que sus insultos fueron ‘sexistas’. Ya que además de los gritos del portero, que servían para sacar de concentración a los ejecutores cafeteros, también hubo señas obscenas del portero argentino.

Pero la historia del titular en la portería de Argentina no se dio justamente en el rectángulo, Emiliano Martínez conmovió a la afición fuera de las canchas. El portero de la albiceleste se perdió el nacimiento de su hija por disputar la final de la Copa América ante Brasil. Por los protocolos sanitarios y la burbuja de 45 días de la selección, los jugadores se vieron imposibilitados de abandonar la concentración de su equipo.

“Es un momento único, en lo personal y como familia, yo he sido padre hace cuatro días, y todavía no conocí a mi hija, era un sueño levantar un título con la selección. Era un sueño que tenia desde chico, me fui a los 16 años al Arsenal para darle una vida mejor a mi familia. Hable con mi mujer, le dije que era mi sueño, ella me banco a muerte, todavía no la puedo abrazar, le dije que es lo que más quería en el mundo, es algo que no lo puedo explicar”, puntualizó Emiliano Martínez