Mantiene Octagón demanda en contra de importante empresa de lucha libre

Ciudad de México.- Diego Reyes, futbolista de los Tigres del Universitario de Nuevo León, dio positivo por Covid-19.

El jugador, en un comunicado, informó que es asintomático, sin embargo, se encuentra aislado para evitar contagiar a más personas.

“Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19”.

“Gracias a Dios estoy bien y en ese momento no presento ningún síntoma”, indicó Diego Reyes en el comunicado.

“Quisiera agradecer al club por dejarme compartirles esto, porque mi intención siempre ha sido y seguirá siendo dar un ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos”.

“Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del Sector Salud, que van desde mantener la sana distancia, usar siempre cubrebocas, resguardarme en casa y mantener las medidas de Higuiene”.

“Por ello, les pido que las sigan al pie de la letra y no comentar el mismo error que pude haber cometido yo”.

Diego Reyes y la fiesta



Y es que el futbolista, hace unos días, fue a una reunión para festejar los 30 años de Hugo González, arquero de Monterrey.

Además de Reyes y Hugo, también estuvo Dorlan Pabón, sin embargo, los dos jugadores de Rayados dieron negativo.

“Estoy tranquilo y seguro que esto pasará pronto, porque en 10 años de carrera siempre he tenido comportamiento ejemplar e intachable”.

“He demostrado que estoy hecho para grandes retos, y hoy me comprometo a no bajar la guardia, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de salud”.

“Gracias por su comprensión y respeto, espero estar pronto entrenando de nuevo con el equipo, dando lo mejor de mí”, sentenció Diego Reyes.

