Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de dos días de polémica por las graves acusaciones que hizo Frida Sofía al señalar a su abuelo Enrique Guzmán como acosador, Alejandra Guzmán rompió el silencio.

La madre de Frida realizó declaraciones a nombre de la familia Guzmán y lo hizo mediante un comunicado publicado en el perfil de Facebook de la empresa que la representa en México.

La Guzmán optó por este mensaje en lugar de ofrecer entrevistas a los medios:

Esto es lo que comunicó Alejandra Guzmán, quien agregó las declaraciones de su papá Enrique Guzmán y su hermano Luis Enrique Guzmán, serán las únicas que hará la familia sobre este asunto en los medios de comunicación.

“No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a “periodistas preocupados” que se aprovechan de la lamentable situación de Frida”.

El padre de Alejandra Guzmán acudió al programa de televisión “Ventaneando” para responder y aseguró que nunca la ha tocado indebidamente.

El rockero, quien se notaba sumamente afligido rompió en llanto frente a la cámara al decir que no sería capaz de un acto de esa naturaleza:

“En mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña… No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida. Juro por mis hijos no he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”.