Cristian Castro se confiesa descontrolado

Ciudad de México.- Cristian Castro se confesó este jueves como nunca antes ante la prensa, a la que presentó su nueva canción “Cuando vuelva a la vida”, en una charla digital en la que habló de su relación con sus hijos y su madre Verónica Castro.

El cantante dijo entender que a los periodistas les interese su familia y los “chismes”, y reconoció que ha tenido una vida de contrastes durante la que ha cometido errores.

“Me gustan mis errores, me gusta hacerlos y no quisiera ser ese artista que siempre está contento y que nunca está perdiendo el control. Lo más bonito de un artista es perder el control. Me gusta mucho el error y me gusta mucho el acierto y ahora hicimos un acierto con esta canción”.

Así habló Cristian Castro sobre su estado emocional, que vincula a su creación artística.

En cuanto a las acusaciones relacionadas a su relación con su madre, achacó los problemas de los Castro a la “posesividad” de cada uno de los miembros.

“Tenemos mucho posesivismo. Yo siento que mi mamá es mía, ella siente que yo soy suyo. Lo mismo con mi abuela y con mi tía. Así las traté y así me trataron.

Es una familia que se ha distinguido por eso, y por ello nos vimos egoístas con las parejas que llegaron, fuimos un poco agrios y no nos distinguimos lamentablemente por tener dulzura con las parejas de los otros”.

Cristian Castro considera que este tipo de problemas son habituales en todas las familias.

El cantante también fue sincero al admitir que quisiera ser un mejor padre, pues considera que cuando tuvo a su primera hija, él no se sentía preparado, pues se percibía como una persona muy joven que no podía darle un ejemplo a sus hijos.

“No tengo tanta visión de padre lamentablemente, quisiera ser más como papá, quisiera ser más padre amoroso y atento. Quizá no soy como quisiera porque soy vago y amo mi vagancia”.

A pesar de esto se mostró orgulloso de sus tres hijos y habló de que, bajo su punto de vista, le gustaría que tocasen un instrumento, hicieran una carrera y el servicio militar, algo que apoya para hombres y mujeres.

El artista convocó a la prensa este jueves para presentar “Cuando vuelva a la vida”, un nuevo sencillo que marca para él el regreso a su pasión, la música, con un mensaje muy esperanzador.

“Esta sería la segunda canción de este nuevo disco, la primera fue ‘Milagro’ y también habla de la muerte y la fragilidad que hay en este momento para sobrevivir, el miedo que sentimos todos de perder nuestra salud”.

Cristian Castro considera que la nueva canción es muy pertinente para los tiempos del coronavirus.

Además, el tema es un homenaje que surgió a raíz de la muerte de su abuela, Socorro Castro, un evento “muy triste” que le ha costado atravesar, pero que, dijo, fue justamente eso lo que trajo a su vida un sinfín de reflexiones. (Agencias).

