Reactivan conciertos con Los Daniels, Samo y Paco de María

Ciudad de México.- El ganador del Tony Ken Davenport y otras personalidades disruptivas del teatro, analizarán cuál es el futuro del espectáculo en México, en el evento Entertainment Innovation Summit 2020.

ENTIS 2020 es un evento, en esta ocasión en línea, en donde se explora cómo las nuevas tecnologías están transformando a las industrias del cine, TV, videojuegos, música y medios digitales.

Es un punto de encuentro de líderes e influencers de Estados Unidos y Latinoamérica en la industria del espectáculo.

Este 2020 se analizarán los retos a los que se enfrenta el entretenimiento ante la pandemia de COVID-19, los cierres de foros y las restricciones en la nueva normalidad.

Con temas como marketing, tecnología, innovación y negocios en el entretenimiento.

YA VISTE: Broadway abrirá hasta 2021

Además en esta edición parte de las ganancias obtenidas serán donadas a dos asociaciones civiles que apoyan a parte de la industria afectada por la pandemia del Covid 19: Jalacables y a la Academia Metropolitana de Teatro.

La Academia Metropolitana de Teatro apoya a escenógrafos quienes están dispuestos a apoyar en la construcción de instalaciones de salud contra el Covid 19.

Jalacables es una asociación que apoya a personal y staff que laboraba en conciertos y espectáculos en vivo.

Fotos; Notimex

Calendario de conferencias sobre el Espectáculo teatral en Entertainment Innovation

Conferencia OnLive

¿Como conectar con las marcas en proyectos teatrales?

Martes 7 de julio a las 10:30 hrs

Imparte: Sergio Villegas – Premios METRO

Las artes escénicas han sobrevivido gracias a las arriesgadas ofertas teatrales, sin embargo el panorama siempre ha sido tan apasionante como impredecible.

Foro OnLive

Nuevos mercados potenciales, ¿entretenimiento de nicho o de masas?

Jueves 9 de julio a las 9:00hrs

Expositores:

Brisa Téllez – Directora Marketing en Mejor Teatro

Luis Salgado – Director and choreographer of Broadway

Alejandro Montes – VP Mercadotecnia y Comercial en Lucha Libre AAA

Moderador:

Sergio Villegas – Presidente de la Academia Metropolitana de Teatro

Conferencia OnLive

Proceso creativo publicitario para un musical de Broadway

Jueves 9 de julio a las 12:00 hrs

Imparte: Diana Salameh – Director of Marketing and Communication at Serino Coyne

Serino Coyne es una agencia de publicidad en Nueva York, que desde 1977 ayuda a musicales de Broadway a promocionar sus obras de teatro. Entres sus clientes: The Lion King, Wicked,

Disney´s Aladdin y Frozen. En esta conferencia Diana Salameh nos platicará sobre el proceso creativo que realizan para paquetizar sus campañas publicitarias ganadoras de premios.

Conferencia OnLive

Theater Makers: Get your show off the ground!

Jueves 9 de Julio a las 16:00 hrs

Imparte: Ken Davenport – Tony Award-winning producer of Broadway

Ken Davenport, dos veces ganador del premio Tony en Nueva York, comparte sus ideas en el panorama de la producción teatral después de la pandemia, así como algunos tips para productores y actores que aspiran a crear sus propios shows.

¿Qué tanto está involucrado un productor en las decisiones creativas? ¿Cómo comenzar a hacer inversiones en producciones comerciales?

Más información en el sitio web de Entertainment Innovation.

npq

Espectáculo, Teatro, México, futuro,