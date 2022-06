Reportan que Ignacio López Tarso fue internado de emergencia

Ciudad de México.- La influencer Yoseline Hoffman, conocida en redes sociales como YosStop compartió imágenes de su casamiento por el civil con su ahora esposo Gerardo González después de 10 años de noviazgo.

YosStop compartió con sus seguidores algunas imágenes y los momentos más emotivos de la boda civil, a la que solo asistieron familiares y algunos amigos muy cercanos.

La ceremonia civil ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México. En redes sociales YosStop mostró su vestido de novia.

Hace dos semanas YosStop sorprendió a sus seguidores con una gran noticia, pronto será mamá, está embarazada. Junto con su prometido Gerardo González, Yos presumió el ultrasonido del bebé que espera.

Así compartió la noticia en sus redes sociales con un emotivo video en el que habló de su emoción por ser madre.

“Hace poco mi vida dio un giro y me abrí a la posibilidad… Honestamente no lo esperaba y el Universo nos sorprendió con la noticia ¡¡¡estoy embarazada!!! no lo buscábamos pero sucedió”.