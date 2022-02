Itatí Cantoral se suma a Disney con ‘RED’

Ciudad de México.– Con una gran expectativa el fenómeno literario A través de mi ventana llegó a las pantallas con la película que Netflix ya estrenó.

La historia ahora tiene el reto de no decepcionar a los millones de lectores de la saga juvenil de los hermanos Hidalgo, que nació de las historias publicadas en Wattpad por Ariana Godoy.

Wattpad es una plataforma online de lectura y escritura juvenil, en la que los chicos pueden publicar sus novelas, cuentos, poemas. Los mejores textos son publicados por algunas editoriales.

A través de mi ventana se convirtió en un verdadero fenómeno literario, en la plataforma gratuita Wattpad el texto acumula 333 millones de lectores.

Así que Netflix compró los derechos para realizar la película que ya está disponible.

¿De qué trata A través de mi ventana?



Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.

Foto: Cortesía de Netflix

Protagonizada por los jóvenes talentos Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbues , Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo, A través de mi ventana es dirigida por Marcal Fores.

La adaptación cinematográfica es aun más sexy y emocionante que la novela publicada por Random House.

