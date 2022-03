Premios Platino: Ellos relevarán a Luis Gerardo Méndez

Ciudad de México.- Sebastián Yatra está muy emocionado de poder asistir a

la ceremonia del Óscar el próximo domingo, fue invitado como cantante del tema “Dos oruguitas”, nominada a la mejor canción.

El colombiano no reveló si subirá al escenario para cantar el tema que forma parte de la banda sonora de la película “Encanto”. Tradicionalmente la Academia invita a cantar a los intérpretes de las canciones nominadas.

“Voy a asistir, y de todo los demás ya se irán enterando”.

Así lo adelantó en declaraciones a los medios.

“Y yo representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película… Ser uno de los primeros colombianos que representa a mi país en los Óscar es algo muy espectacular”.

Así lo dijo Sebastián Yatra a la agencia Efe.

El tema “Dos oruguitas” fue compuesto por el estadunidense de origen puertorriqueño Lin Manuel Miranda, nominado al Óscar, para la banda sonora de la película “Encanto”, inspirada en el pueblo colombiano.

De hecho Lin Manuel Miranda escribió ocho de las canciones de la película, entre estas la popular “No se habla de Bruno”. Tampoco el compositor reveló si subirá al escenario con Sebastián Yatra para cantar juntos, pero su oficina se limitó a responder que “podría haber sorpresas”.

“Dos oruguitas” está nominada junto con Be Alive, de la película “Rey Richard”; No time to Die, del filme de James Bond; Down to Joy, de “Belfast”, y Somehow You Do, de “Four Good Days”.

La película Encanto también fue nominada a mejor filme de animación, y mejor banda sonora.

