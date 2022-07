El Día del Rock en la radio pública

Ciudad de México.– Con motivo del Día Mundial del Rock, este 13 de julio de 1985, que tiene su origen por el concierto ‘Live Aid’, Código Ciudad de México, radio cultural en línea, presentará programas especiales para celebrarlo.

Las emisiones especiales serán los próximos miércoles 20 y 27 de julio, así como el sábado 30, tres emisiones especiales conformadas por charla, reportaje y sesión musical.

“El rock y la radio pública”

Brenda Galicia conversará con Arturo Ortega, periodista, productor de radio y gestor cultural, sobre s experiencia y anécdotas a partir de las crónicas que realizó de todos los conciertos que abrieron a la Ciudad de México al rock y a la música del mundo a finales de los 80.

El miércoles 20, a las 16:00 horas.

Escuela de Música del Rock a la Palabra

Los internautas podrán escuchar un reportaje especial sobre la Escuela de Música del Rock a la Palabra, a cargo del Centro Cultural Ollin Yoliztli, instituto de formación musical de la Secretaría de Cultura capitalina enfocado a este género. Podrán conocer qué carreras se pueden estudiar en esta Escuela del Rock, la cual ofrece un nivel medio superior con título y certificado en la carrera de Técnico Profesional en Música de Rock con dominio en guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, piano y voz.

Miércoles 27 de julio, a las 16:00 horas.

Concierto tributo a The Doors

El cierre de la celebración se enmarcará con una sesión musical a cargo de una de las mejores bandas de tributo a The Doors en México: The Crystal Ship; quienes interpretarán los más conocidos temas de la mítica agrupación estadounidense liderada por James Douglas ‘Jim’ Morrison, como son: “Riders on the Storm”, “Light My Fire”, “Love Me Two Times” y “L.A. Woman”, entre otros.

Sábado 30 de julio, a las 19:00 horas.

El Día Mundial del Rock rememora el 13 de julio de 1985, cuando la música unió a dos continentes a través del concierto simultáneo en Londres y Filadelfia ‘Live Aid’ (ayuda en vivo), con la participación de legendarios artistas como Bob Dylan, Madonna, Tina Turner, David Bowie, Carlos Santana, Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, U2, The Who y Mick Jagger, entre otro; evento que logró recaudar 100 millones de dólares para contrarrestar la hambruna en África.

Para disfrutar de estas transmisiones visite la página de Código Ciudad de México en: codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx.

npq

