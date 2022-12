Juan Soler se da una nueva oportunidad en el amor

Ciudad de México.- El pasado fin de semana se presentó Intocable en Monterrey pero el grupo no complació a sus fans, al contrario, lejos de ofrecer un buen espectáculo, el vocalista Ricky Muñoz los hizo enojar al cancelar el concierto.

Al cantante le dolía la garganta, no podía entonar correctamente y decidió parar el concierto, pero además advirtió en muy mal tono que no les iba a regresar el dinero, ocasionando la molestia del público.

El abucheo creció junto con los gritos y quejas, pero Intocable dio por terminado el concierto.

En redes sociales circularon videos del discurso de Ricky Muñoz, que los usuarios calificaron como grosero, prepotente y arrogante.

“Sale 1 hora tarde y al cantar 8 canciones dice no me la estoy pasando bien y ustedes tampoco, me duele la garganta, se que querrán su dinero, pero no se les va a devolver”.

Ante la ola de críticas y comentarios negativos, horas después el propio Ricky Muñoz retomó sus redes sociales para dar un nuevo mensaje a sus seguidores:

“Hola, Monterrey. La verdad me siento muy mal, físicamente me siento super bien, con ganas, pero no puedo cantar. Me disculpo por tener mucho trabajo… No quería que pasara de esa manera; me sentí impotente y no podía fingir que todo está bien cuando no es así. Les prometo regresar en enero, si todavía nos quieres. Regresaremos en enero, no tiren su boleto”.