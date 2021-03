Murió Ricardo González ‘Cepillín’, el payasito de la tele

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Murió Ricardo González ‘Cepillín’ a los 75 años de edad, tras ser diagnosticado con cáncer de columna vertebral. Horas antes, el payasito de la tele fue enviado al área intensiva, en donde lo indujeron a un coma y lo intubaron.

Sus últimos días los pasó en terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y complicaciones del cáncer de columna que le había sido diagnosticado.

El pasado 28 de febrero ya estaba internado y su familia inició una campaña de colecta para poder cubrir los gastos, a dicha campaña se sumaron personalidades de todos los ámbitos.

Cepillín murió rodeado de su familia que pudo despedirse de él.

#AdiósACepillín Muere Cepillín que hizo sonreír y puso a cantar y bailar a toda una generación cuando las opciones infantiles eran pocashttps://t.co/cQooMXDZL4 — Norma Angélica Pérez (@normispq) March 8, 2021

En mayo de 2018, a sus 72 años, Cepillín anunció su retiro, pero decidió “dar su resto” y anunció una gira que duraría hasta cumplir sus 75 años, y lo cumplió, estuvo vigente hasta que inició la pandemia y se suspendieron los espectáculos.

Ricardo González Gutiérrez, conocido como el payaso Cepillín, ofreció un concierto en el Teatro Metropólitan. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

En esa ocasión asistimos a una conferencia de prensa con el payasito de la tele y pudimos atestiguar que estaba completamente en forma para iniciar su celebración por 50 años de carrera, que terminaría cuando cumpliera 75 años.

“No estoy muerto… hay Cepillín para rato”

Así lo dijo en esa ocasión, en la que incluso bailó.

Así inició la historia de Cepillín

Desde niño Ricardo González sabía que quería dedicarse “a la artisteada”, pero a su papá no le hizo ninguna gracia, así que tuvo que terminar sus estudios para iniciarse ya pasados los veinte años, relata “que su vida fue más difícil antes de ser Cepillín que después, porque una vez que se puso el nombre y Don Germán Robles el maquillaje, ha hecho lo que le apasiona.

Ricardo González estudió odontología y muy al inició atendía a niños, para que no lloraran les hacía payasadas, de ahí nació la idea del nombre de Cepillín, por el cepillo de dientes.

Lo bueno y lo malo

Conocido como el “payasito de la tele” tuvo su mejor época en la década de los 70 cuando entró a la televisión y alcanzó la fama, se convirtió en el payaso más popular del continente americano, “era el payaso oficial de los presidentes, de varios”, sobre todo de la primera dama Carmen Romano de López Portillo; su fama también lo llevó a actuar ante narcos, “me daba cuenta ya que estaba ahí, claro, también tienen hijos, además eso no se puede saber antes, ni modo que le preguntes al que te está contratando a qué se dedica”.

Fue compañero de grandes talentos como Luis Miguel, Salma Hayek y Ricky Martin, a los que recuerda con especial cariño y los contaba entre sus mejores experiencias.

¿Momentos difíciles? También “en una ocasión en un estadio donde daba un show a un papá se le cayó su hijo y se mató”, recordó en esa ocasión, y su mirada se ensombreció, también dice que le enfurece el abuso de cualquier tipo a los niños.

En 2015 estuvo en el hospital por una insuficiencia cardíaca, “llegué con el 12 por ciento de probabilidades de salvarme y lo logré, ahora cuido mi salud, me tomó todo lo que dice el doctor, no como sal y me como la mitad de lo que me sirven, como de todo, tacos y pastel, pero siempre dejó la mitad en el plato”.

Antes, en 2009 tuvo una crisis anímica y económica, apareció en televisión llorando, él mismo relató agradecido que fue Luis Miguel, a quien conoció de niño, el que lo ayudó, porque lo vio en la pantalla chica y gestionó su colaboración en el programa de Aracely Arámbula, que aun era entonces su pareja.

¿Y cómo permaneció vigente a lo largo de cinco décadas?

En 1977 el payasito le pidió un consejo al ya fallecido periodista Jacobo Zabludovsky, quien le contestó ‘todos los días trabaje como si fuera el primero y el último’ y así lo hizo.

Siempre tenía tiempo para un autógrafo o una foto, recientemente se hizo evidente su poder de convocatoria al viralizarse un video en el que un fan le pide un autógrafo y el hombre emocionado llora de emoción.

Engtró a la industria musical y logró vender hasta tres millones de copias en los 70. Con La feria de Cepillín cuenta con más de 46 millones de visitas en la plataforma Youtube, En un bosque de la China, registra más de 48 millones de reproducciones; mientras que Las mañanitas consentidas de México y América Latina, más de 116 millones.

Luego de 32 años de ausencia en los estudios de grabación, Cepillín retornó con bombo y platillo con el lanzamiento de su disco Gracias, que estuvo nominado en los Grammy Latino dentro la categoría a Mejor Álbum de Música Latina Para Niños. Presentó temas alegres y didácticos como: Alma de vapor, Angelito de la guarda y Xico, entre otros.

Pero Cepillín también supo adaptarse a los nuevos tiempos, tiene cuentas en las principales redes sociales, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter y estaba activo.

Gracias a todos de parte de mi papá y toda la familia @CepiJr y @rofranky @aydeglz pic.twitter.com/UTofyCEYer — CEPILLIN (@cepillintv) February 28, 2021

