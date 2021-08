Préstamos online, la mejor opción para los nuevos emprendedores

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Los préstamos online se han vuelto la opción preferida para todos aquellos que quieren iniciar su propio negocio. La pandemia, la falta de empleo o simplemente el deseo de cumplir un sueño o ser su propio jefe han sido algunos de los motivos por los cuales miles de personas han buscado pedir un préstamo.

Un préstamo personal, las tarjetas de crédito o bien un préstamo bancario con cuotas mensuales son alternativas viables, pero no las mejores. Muchas de estas opciones tienen un plazo de devolución muy corto, por lo que pagarlo a tiempo será complicado. Esto causará que los intereses a pagar sean muy altos si no puedes liquidarlos. Por otro lado, la solicitud de crédito en un banco o para una tarjeta de crédito suele demorar bastante y el límite de crédito para “nuevos” clientes es muy bajo.

Por todo lo antes mencionado es que los préstamos online se han vuelto tan populares. Se destacan por ofrecer prestamos rápidos, permitiéndote cubrir una emergencia o bien tomar una gran oportunidad de compra o inversión.

El préstamo online no genera una comisión de apertura, cambiar de banco o siquiera tener un gran historial crediticio. Bastará con revisar los tipos de préstamos, las opciones de devolución del préstamo y el plazo de devolución.

¿Qué tipo de préstamos online son los mejores?

Como en la mayoría de los casos, hay miles de opciones a elegir. Por eso nos adaptamos a tus necesidades y te dejamos los puntos a tener en cuenta.

Lo primero que debes revisar al solicitar un préstamo es que te den el importe solicitado, es decir, que el dinero que te van a prestar sea el que necesitas. Esto para evitar que tengas que solicitar un segundo préstamo en otro lugar.

Lo siguiente a tomar en cuenta será el tipo de interés que cobrarán, lee todo antes de firmar, ya que no siempre te explican a detalle estos puntos. Busca que sean préstamos sin intereses, así pagarás justo lo que te prestaron. Evita endeudarte con altos intereses.

Si no has hecho alguna solicitud de crédito o préstamo antes, opta por préstamos sin historial crediticio. Al no ser un requisito, la aprobación del crédito será prácticamente inmediato.

Consulta la fecha en la que recibirás el dinero, algunas plataformas realizan la transferencia el mismo día, minutos después de que tu solicitud sea entregada.

No está por demás recordarte que todos los préstamos online solicitan:

Identificación oficial.

Cuenta de banco a tu nombre (para que puedan depositarte el préstamo)

Correo electrónico o número de contacto para notificar los avances de tu solicitud.

En conclusión, compara los diferentes portales de préstamos online. Elige a quien ofrece préstamos rápidos y confiables, sin intereses y sin historial crediticio. No encontrarás opciones similares en las instituciones bancarias o casas de préstamos, deja de pagar las horribles comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito. Los préstamos online son cada vez más solicitados, no lo piensas más y reúne tus papeles para hacer tu solicitud.

