AMLO envía mensaje a los corruptos

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la carga contra los conservadores y envió un mensaje a que se sentían dueños de México y los corruptos.

“Ya se acabó el saqueo, ya se acabó la robadera, se acabó el influyentismo con blindaje oficial; ya no hay contubernio entre el poder económico y el político. Ahora el gobierno representa a todos los mexicanos, no está secuestrado, no es un comité al servicio de una minoría rapaz”, dijo el mandatario.

Se refirió a aquellos que se ocultaron detrás del movimiento feminista. “No pudieron articularse, siguen sin poder agruparse para formar lo que conocemos como reacción”, que es lo que sucede cuando hay un movimiento de transformación, como ocurrió en la Independencia y en la Revolución, señaló.

En este caso, dijo, los reaccionarios “están moralmente y políticamente derrotados (…) Eso también lo tenemos que tomar en consideración, porque estamos llevando a cabo los cambios profundos. No es poca cosa acabar con la corrupción”.

Entonces, agregó, “vamos a seguir adelante con la transformación del país y siempre conduciendonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobre todo en no caer en ninguna provocación para no reprimir al pueblo, no va a haber represión”.

Esto (es lo) que quisieran nuestros adversarios, los conservadores, para poder tener elementos, no lo van a lograr, no sólo para no darles motivos a nuestros adversarios, sino por convicción. Nosotros venimos de luchar durante muchos años y no queremos la represión para nadie, somos, repito, diferentes”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, un reportero pidió al tabasqueño expresar una opinión sobre su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, quien fue uno de los que se manifestó detrás del movimiento #UnDiaSinNosotras a raíz de una investigación periodística que al menos 27 propiedades en Florida vinculadas a Genaro García Luna.

“No tengo información sobre lo que estás dando a conocer, eso corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos pueden informarte e informar sobre esta situación. No tengo elementos yo para este caso.

Siete24.mx

ebv