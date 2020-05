AMLO se equivoca en mensaje y después corrige

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que se equivocó en un video que posteó este domingo en redes sociales.

El primer mandatario de la nación comentó que en su discursó mencionó el año 2002 cuando quería referirse al 2022.

“Este mensaje tiene un error, hablo del 2002, aunque luego al repetir mencionó lo correcto: 2022. Ofrezco disculpas porque no uso guión, digo lo que siento”, posteó el jefe del ejecutivo.

Durante el discurso dijo que en el “2002” se presentaría una revocación de mandato, cuando se refería al 2022.

Por otra parte, AMLO comentó que a partir de este lunes inicia la “nueva normalidad” y recordó que hará una gira a Cancún como parte del reinicio de sus actividades.

Además, pidió a sus “adversarios” que no “coman ansias” ya que en 2022 se podrá convocar a la gente y decidir si continúa o no como presidente de la República.

Ayer en diversos estados del país se llevaron a cabo manifestaciones para exigirle al mandatario federal su dimisión por lo que consideraron a sido una deficiente conducción del país.

“Tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción y por eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que yo me vaya del gobierno”, expuso.

“Que no coman ansias; yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, no me respalda”, afirmó el mandatario federal desde su casa en Palenque.