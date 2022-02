Cae implicado en masacre de Bavispe; LeBarón pide participar en audiencia

Veracruz.— Ciudadanos de Veracruz externaron su rechazo a la instalación de una clínica abortiva Marie Stopes en ese estado, por considerar que pone en riesgo la salud de bebés y mujeres.

En ese sentido, veracruzanos defensores de la vida señalaron que las mujeres con embarazos en situación de riesgo deben tener opciones antes que proponer el aborto.

De acuerdo con ACI Prensa, Marie Stopes abrió su primera clínica en Veracruz a fines de enero de este año, medio año después de que el aborto fuera despenalizado por el Congreso estatal, con un proyecto impulsado por legisladores de Morena.

En la manifestación, un profesional de la salud realizó una ecografía en vivo, mostrando a todos los presentes cómo late el corazón del bebé dentro del vientre de su madre.

A través de Twitter, el P. José Manuel Suazo, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, denunció que en la clínica de Marie Stopes “están asesinando bebés y destruyendo seres humanos”.

ACI Prensa explicó que en diversas publicaciones de Facebook realizadas en 2021, la plataforma mexicana Michis Aborteros denunció que a las clínicas de aborto como Marie Stopes “no les interesa nuestra salud mental ni física, solo quieren lucrar con nuestro derecho”.

Además, presentó un testimonio de cómo una mujer aseguró que en la clínica de Marie Stopes experimentó “el peor dolor que había sentido hasta ese momento en mi vida”.

“Llegó un momento donde no aguanté el dolor y grité; y la doctora muy molesta me dijo que si no me callaba, que si no me aguantaba el dolor, no podía continuar con el procedimiento”, recordó la mujer.