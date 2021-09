Buscan a Paola y sus dos pequeños bajo el Cerro del Chiquihuite

México.- Cada minuto que pasa es crucial para rescatar con vida a Paola de 22 años y sus dos pequeños que quedaron bajo el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite.

Paola y sus dos pequeños Dylan y Mayli de cinco y tres años respectivamente están siendo buscados por su familia.

La joven madre vivía exactamente debajo del derrumbe donde se desgajó la ladera en la colonia Lázaro Cárdenas.

“Mi hija tiene 22 años, Paola Daniela Campos Robles, estaba con sus dos hijos, una niña, Mia Mayrín Mendoza Campos, de 3 años, y un niño, Jorge Dylan Mendoza Campos de 5 años. Viven en la calle donde se desgajó el cerro, rentaban ahí, el puro cuartito ahí en la esquina. Apenas el miércoles en la noche nos mandamos mensaje, y ya no volvimos a hablar. Mi hija se dedica al hogar, mi yerno es albañil y estaba trabajando”, dijo la madre al sitio Pie de Página.

“Me siento de la fregada, no puedo ni describir porque no sé nada de mi hija, no sé qué va a pasar con ella. Suben, bajan, suben, bajan, pero no dicen nada, ninguna autoridad se ha acercado; nomás dicen que nos esperemos, no nos dejan ni pasar. Que la ayuda sea lo más rápido que se pueda, es una incertidumbre; no sé nada de mis niños, de mi hija, ya tiene muchas horas y no se sabe nada, nadie dice nada. Que se apresuren las autoridades para saber si hay más gente”, detalló.

Elementos de protección civil de Tlalnepantla, del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional continúan la búsqueda de tres personas residentes de la zona del desgajamiento en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección que no han podido ser localizados por sus familiares.

emc