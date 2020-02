[VIDEO] Madre de Fátima tiene problemas mentales, confirma tía

Ciudad de México.- Sonia López, tía de la pequeña Fátima, asesinada en la alcaldía Xochimilco, confirmó que la madre de la menor tiene problemas mentales.

Visiblemente afectada por el crimen, confirmó que la madre había sido diagnosticada con problemas mentales, pero las instituciones no hicieron caso para retirar la custodia de la menor.

Señaló que tras ser vulnerable fue cómo se aprovecharon para cometer el crimen.

Tía de Fátima acusa que madre tiene problemas mentales #JusticiaParaFatima pic.twitter.com/wNvCsSQ5jL — Siete24.mx (@Siete24mx) February 17, 2020

Criticó qué fue la familia la que tuvo que dar toda la información e investigar para hallar el cuerpo de la niña y no las autoridades.

“Fátima era mi niña amada, era mi niña preciosa y si hoy no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos… había un problema de salud mental y no se le dio la atención”.

Finalmente dijo que como familia “estamos acabados emocionalmente, físicamente no podemos mas, tiene que haber un cambio”.

El cuerpo de la pequeña Fátima de siete años fue embolsado y hallado en un basurero en la colonia Los Reyes en Tláhuac.

