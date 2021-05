Deer Park, los pros y contras de adquirir una refinería en USA

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Coincido con Andrés Manuel López Obrador en que fue un gran error de los pasados gobiernos no buscar la autosuficiencia en la producción de gasolinas. Hace 40 años hubiera sido un acierto; pero que hoy lo quiera hacer el gobierno federal, no me convence, dijo en entrevista exclusiva con siete24.mx, el autor del libro El Secreto de Pemex; Leopoldo Mendívil López.

El escritor y analista expresó que no fue claro el anuncio del monto por la adquisición de la refinería Deer Park. Inicialmente, que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, afirmó que fue por 600 millones de dólares.

Sin embargo, en su conferencia del pasado martes, informó que México también se quedó con la deuda de dicha refinería (980 millones de dólares). Es decir, el precio real de Deer Park es de mil 580 millones de dólares.

Mendívil López, aseveró que en cuanto al pago, López Obrador, siempre dice que tiene sus guardaditos de lo recortado.

“Sin embargo esa parte del guardadito proviene de lo que resta del Fondo de Desastres Naturales”, argumentó.

Dijo que el valor de una refinería depende de su capacidad de procesamiento; es decir, el número de barriles de petróleo procesado por día (BPPD).

Comentó que unas semanas antes de la venta de Deer Park a México, Shell vendió su refinería Puget Sound. Precisamente esto ha sido cuestionado en círculos financieros, pues la capacidad de procesamiento de Deer Park resultó 50 por ciento más cara que Puget Sound.

Leopoldo Mendívil, también se refirió organizaciones ambientalistas donde algunas ONGs ganaron la demanda que interpusieron en 2019, contra Royal Shell por la destrucción que ha provocado al medio ambiente.

La petrolera ahora está obligada a reducir en 45 por ciento sus emisiones de carbón a más tardar en 2030.

La pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué seguir con Dos Bocas, si apenas lleva 15 por ciento de avance? Sale más barato parar la obra y, con lo que se habría de gastar, comprar cuatro o cinco refinerías en cualquier parte del mundo y de todas maneras se lograría la autosuficiencia en gasolina.

Entre los contras, el escritor dijo que las grandes petroleras están dando un giro.

Échele un ojo a la Estrategia de Transición Energética de Shell, donde se pusieron de acuerdo para alcanzar el gran objetivo de “Convertirse en un negocio de energía con cero emisiones” contaminantes para 2050. Eso es ser una empresa realista, con compromiso hacia la humanidad y visión de futuro.

Por último, indicó que “el problema radica no solo en comprar una refinería que en tres cuatro años va a dar frutos en el costo que se compró, sino que se está construyendo en Dos Bocas algo que costó diez veces más que allá. Ver si el asunto funciona, si se compró como ganga”.

ARH