Dormir sin luz en la habitación protege la salud y calma el cuerpo

Ciudad de México.- Dormir con la luz encendida es una costumbre común para quienes buscan seguridad o compañía durante la noche.

Sin embargo, un nuevo estudio presentado por la American Heart Association y difundido por GQ señala que esta práctica afecta procesos vitales y expone a millones de personas a riesgos que pasan desapercibidos.

La investigación analizó a más de 450 adultos, con una edad promedio de 55 años.

Los especialistas midieron la cantidad de luz presente en sus hogares durante la noche y evaluaron su impacto mediante tomografías cerebrales y pruebas metabólicas.

Los resultados revelaron que el 17% de quienes dormían expuestos a altos niveles de luz artificial presentó complicaciones cardiovasculares.

Expertos citados por GQ explicaron que la exposición repetida a la luz nocturna aumenta el estrés cerebral y provoca inflamación arterial, un proceso que afecta órganos clave.

Este fenómeno también se relacionó con trastornos del sueño y con un incremento del estrés. El riesgo creció 22% entre quienes dormían con luz encendida, en comparación con quienes descansaban en completa oscuridad.

La investigación también examinó otros factores ambientales, como ruido urbano, contaminación lumínica y características de zonas con bajos ingresos. Estas condiciones profundizaron las dificultades para lograr un sueño reparador y expusieron a muchas personas a riesgos acumulados.

Dormir no es un acto pasivo.

El cuerpo activa mecanismos que restauran funciones físicas y emocionales.

Entre ellos destaca la producción de melatonina, una hormona que depende de la oscuridad para funcionar de forma adecuada.

La luz artificial interrumpe su liberación y altera el reloj biológico.

Cuando la melatonina no actúa de forma correcta, conciliar el sueño se vuelve difícil. Los ciclos nocturnos se fragmentan y se mantiene un estado de alerta que el organismo interpreta como estrés.

A largo plazo, esta respuesta favorece la inflamación, el cansancio constante y el desgaste metabólico.

Dormir con pantallas encendidas, focos intensos o dispositivos iluminados se normalizó en muchos hogares.

El estudio recuerda que estos hábitos nocturnos influyen en la salud más de lo que imaginamos.

La melatonina y el impacto biológico

@hazlosano Dormir con luz encendida igual a salud en riesgo Una simple lámpara de noche podría estar saboteando tu salud sin que lo notes. La luz durante la noche interrumpe tu producción de melatonina, desequilibra tu reloj biológico… Y ese pequeño desequilibrio puede afectar tu metabolismo, tus defensas, e incluso tu estado de ánimo. En cambio, dormir en completa oscuridad ayuda a tu cuerpo a repararse de forma natural. Es como presionar el botón de reinicio de tu biología cada noche. ¿Tienes luces encendidas al dormir? Hoy es el día para apagarlas. Guarda este reel y empieza a dormir en verdadera oscuridad. Salud justa en todos los sentidos. Comunidad y justicia. #DormirEnOscuridad #ApagaLaLuz #MelatoninaSaludable #RitmoCircadiano #SueñoProfundo #RecuperaciónNocturna #ReinicioBiológico #SaludHormonal #DescansoNatural #HigieneDelSueño #SaludJusta #ComunidadYJusticia ♬ original sound – Hazlo Sano

La melatonina envía al cuerpo el mensaje de que es momento de descansar.

Si la habitación está iluminada, el cerebro confunde esa señal y retrasa el proceso.

Este bloqueo afecta la reparación neuronal, altera funciones metabólicas y eleva el estrés cerebral, según los especialistas citados por GQ.

La interrupción prolongada de esta hormona no solo perjudica el sueño.

También afecta la estabilidad emocional, la claridad mental y la capacidad para procesar estímulos durante el día. Dormir en oscuridad permite que el organismo recupere su ritmo natural y mantenga su equilibrio.

GQ compartió varias recomendaciones para reducir la exposición a la luz durante la noche:

Bajar las persianas o cerrar las cortinas por completo.

Cerrar la puerta de la habitación si se comparte vivienda.

Usar un antifaz para bloquear la luz residual.

Alejar pantallas al menos una hora antes de dormir.

Evitar focos innecesarios dentro del dormitorio.

Estas medidas simples ayudan a mejorar el descanso y protegen procesos biológicos esenciales.

Los científicos indicaron que dormir en oscuridad total favorece la salud cardiovascular y mental.

Crear un ambiente nocturno libre de luz artificial es una elección accesible y profundamente beneficiosa. Apagar la luz antes de dormir puede convertirse en un gesto pequeño que transforma el bienestar cotidiano.

ARH